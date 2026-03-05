3月4日、元櫻坂46の渡辺梨加が自身のXとInstagramを更新。自筆の文書とともに長文のメッセージで一般男性との結婚を発表した。

《私事ですが、この度お付き合いをしておりました一般の方と結婚致しました》

直筆メッセージでは、お相手は《自分らしさを大切にできる方》だと明かし、《二人で温かい家庭を築き、ポジティブなエネルギーを自分の活動に活かせるよう頑張っていきたい》と綴った。

「同投稿のコメントでは【いつも応援してくださっている皆様へ】【登山や自然の投稿で知ってくださった皆様へ】【お仕事を通じてお世話になっている皆様へ】と細かく感謝の言葉を述べています。おめでたい報告で、昨年から続いていた“匂わせ疑惑”に完全な終止符が打たれたことになりました」（芸能記者）

じつは2025年頃から渡辺とSnow Manの岩本照が付き合っているのではないかという憶測、噂がSNSに中心に拡散されていたのだ。

「とくに2月頃にはXで頻繁に噂が広がっていました。渡辺さんは登山が趣味で、雪山に挑戦している画像をSNSによくアップしていました。岩本さんも雪山へ登山をしており、同行しているのではと噂されていたんです。実際は渡辺さんは富士山や山形、岩本さんは秩父などに登っており、場所が全然違います。また登山報告の投稿で使われている絵文字が似ているなどの指摘もありましたが、言いがかりに近いものでしたね」（前出・記者）

また、渡辺はパン好き芸能人でもあり、自宅で作ることも明かしている。一方の岩本も2月20日に放送された『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）でケーキとパンを作成。結果的には偶然だったわけだが、登山の一件とあわせ技で“匂わせ”だと拡散されてしまった。

「SnowManのファンも含め、男性アイドルのグループのファンは“匂わせ”を極端に嫌います。今回の件はさすがに無理矢理過ぎたので、ファンの間でも懐疑的な意見が多かったですが、それでも払拭できたのはよかったですね。むしろ、心あるファンはネットで飛び交った真偽不明の情報に怒りを表明しています」（前出・記者）

Xでは

《渡辺梨加が岩本照？と匂わせしてるとか言われてたのか…それなかったら結婚公表するつもりなかったかもしれないじゃん まじでこじつけで理不尽すぎる ちゃんと謝れよ》

《渡辺梨加さん、結婚発表。岩本照と匂わせとか言われまくってて本当可哀想だったな》

《オタクが山ってだけで岩本照と渡辺梨加が付き合ってる！とかざわざわしはじめた中、ちょうど一般の方と結婚した渡辺梨加さん》

と安堵の声が多数投稿されている。無根拠な騒動に巻き込まれかけたところで、しっかり結婚を発表して幸せを掴んだ渡辺。夫とツーショットで、心置きなく登山を楽しんでほしいところだ。