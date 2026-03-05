勝手に応援します！駅前にチアガール登場 福山市
■応援
「おはようございま～～す」
朝からハイテンションで現れた５人のチアリーダー。
彼女たちは通勤、通学途中の人たちを勝手に応援する「朝チア」です。
東京・新宿駅で１６年間活動を続けています。
きょうは福山で仕事ができることへの感謝として市内の経営者が１日限定で招待しました。
道行く人たちは足を止め、「朝チア」から熱いエールを送られていました。
「ゴーゴーいずみさん ゴー ファイト ウイン
ゴーゴーいずみさん ゴー ファイト ウイン
いずみさんなら できる」
■応援された人
「感動しました」
「元気がでる１日になりそうです」
■朝チア 朝妻久実さん
「朝は今のシーズン寒いし眠たいし、あーきょうも学校か仕事かと鬱々とした気分になる。笑顔で応援を届けていたらハッピーな気持ちに少しはなれるハッピーなサプライズを送っています」
□「朝チア」
最後に「朝チア」から「テレビ派」キャスターの二人を応援してもらいました。
■朝チア
「いつもニュースをがんばっている
テレビ派の皆さんを応援します
ゴーゴー森さん ゴー ファイト ウイン
ゴーゴー西名さん ゴー ファイト ウイン
テレビ派のみなさんならできる」
【２０２６年３月５日 放送】