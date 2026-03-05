■応援

「おはようございま～～す」



朝からハイテンションで現れた５人のチアリーダー。

彼女たちは通勤、通学途中の人たちを勝手に応援する「朝チア」です。



東京・新宿駅で１６年間活動を続けています。



きょうは福山で仕事ができることへの感謝として市内の経営者が１日限定で招待しました。



道行く人たちは足を止め、「朝チア」から熱いエールを送られていました。





■朝チアエール「ゴーゴーいずみさん ゴー ファイト ウインゴーゴーいずみさん ゴー ファイト ウインいずみさんなら できる」■応援された人「感動しました」「元気がでる１日になりそうです」■朝チア 朝妻久実さん「朝は今のシーズン寒いし眠たいし、あーきょうも学校か仕事かと鬱々とした気分になる。笑顔で応援を届けていたらハッピーな気持ちに少しはなれるハッピーなサプライズを送っています」□「朝チア」最後に「朝チア」から「テレビ派」キャスターの二人を応援してもらいました。■朝チア「いつもニュースをがんばっているテレビ派の皆さんを応援しますゴーゴー森さん ゴー ファイト ウインゴーゴー西名さん ゴー ファイト ウインテレビ派のみなさんならできる」【２０２６年３月５日 放送】