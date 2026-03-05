広島テレビ放送

写真拡大

■応援
「おはようございま～～す」

朝からハイテンションで現れた５人のチアリーダー。
彼女たちは通勤、通学途中の人たちを勝手に応援する「朝チア」です。

東京・新宿駅で１６年間活動を続けています。

きょうは福山で仕事ができることへの感謝として市内の経営者が１日限定で招待しました。

道行く人たちは足を止め、「朝チア」から熱いエールを送られていました。

■朝チアエール
「ゴーゴーいずみさん　ゴー　ファイト　ウイン
　ゴーゴーいずみさん　ゴー　ファイト ウイン
　いずみさんなら　できる」

■応援された人
「感動しました」
「元気がでる１日になりそうです」

■朝チア　朝妻久実さん
「朝は今のシーズン寒いし眠たいし、あーきょうも学校か仕事かと鬱々とした気分になる。笑顔で応援を届けていたらハッピーな気持ちに少しはなれるハッピーなサプライズを送っています」
　
□「朝チア」
最後に「朝チア」から「テレビ派」キャスターの二人を応援してもらいました。

■朝チア
「いつもニュースをがんばっている
　テレビ派の皆さんを応援します
　ゴーゴー森さん　　ゴー　ファイト ウイン
　ゴーゴー西名さん　ゴー　ファイト ウイン
　テレビ派のみなさんならできる」

【２０２６年３月５日　放送】