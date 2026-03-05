ナカニシ<7716.T>が後場上げ幅を拡大している。午後１時３０分ごろに２６年１２月期の連結業績予想について、売上高を８８１億８０００万円から９０１億８５００万円（前期比１１．１％増）へ、営業利益を１５６億４２００万円から１６２億１５００万円（同１５．１％増）へ、最終利益を１０９億４３００万円から１１１億９３００万円（前期２３億９８００万円の赤字）へ上方修正したことが好感されている。



同時に、米国子会社を通じて、現地医療機器メーカーであるアクラカット社（マサチューセッツ州）及びインテック社（マサチューセッツ州）の全株式をそれぞれ取得すると発表しており、両社の業績を連結業績に取り込むことが要因。なお、前提となる為替レートは１ドル＝１５０円、１ユーロ＝１７０円から変更はないとしている。



出所：MINKABU PRESS