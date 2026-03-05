LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「GoGoセール」を3月4日正午から5日まで開催している。

36時間限定で人気宿泊施設が10％以上が割引、さらにオンラインカード決済で10％がポイントアップとなる。5月1日から5日までのゴールデンウィーク、8月12日から15日までのお盆期間は対象外となる。

対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、ホテルグローバルビュー函館が5,697円から、ラビスタ東京ベイが18,780円から、リッチモンドホテルプレミア東京スコーレが9,960円から、品川プリンスホテルが11,263円から、東京ディズニーセレブレーションホテルが19,520円から、グランドメルキュール伊勢志摩リゾート＆スパが9,975円から、グランドプリンスホテル大阪ベイが6,550円から、ホテルインターゲート広島が8,960円から、オリエンタルホテル沖縄リゾート＆スパ（朝食付）が23,381円からなど。

いずれもポイントを即時利用した場合。支払金額に応じてPayPayポイントが付与され、即時利用ができる。