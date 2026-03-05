この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

平井拓郎「一生懸命やってない人は応援されにくい」売れるバンドはリハーサルから違う“無神経さ”が招くバンド活動の限界

ロックバンド「QOOLAND」でメジャーデビュー経験を持つ平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「知らないと損！応援されないバンドが共通して持つ『無神経さ』」と題した動画を公開した。バンド活動において、周囲から応援されず淘汰されていくバンドの特徴として、対人関係における「無神経さ」を挙げ、売れるために必要なマインドセットを語った。



動画内で平井氏は、対バン相手やスタッフを見た瞬間に「売れない」と感じるバンドの特徴について言及。具体例として「若い女性スタッフがメンバーにガチギレしているバンド」や「メンバー間の空気が殺伐としているバンド」を挙げた。平井氏は、芸人のコンビ仲が悪くてもビジネスとして成立するケースと比較しつつ、バンドは「製造から販売までを自分たちで行う」というビジネスモデルの特性上、チームワークが崩壊している状態では成功が難しいと分析。「仲良くないと無理」と断言した。



また、ライブハウスのスタッフに対する態度も重要な指標だという。平井氏は、リハーサルでPA（音響）スタッフにタメ口をきいたり、本番とは異なる音量で手を抜いて演奏したりする行為を「無神経」だと批判。本番でトラブルが起きた際、日頃の行いやリハーサルでの態度が悪ければ「何してくれてるんだテメェ」とスタッフに思われ、最悪の場合「出禁」になる可能性もあると警鐘を鳴らした。逆に、売れていくバンドはリハーサルから明るく振る舞い、スタッフを楽しませるほどの気概を持っていると語る。



さらに平井氏は、対バンのライブを見ない、MCで共演者を貶めるような発言をするといった行為も、観客や周囲からの評価を下げる要因だと指摘。「一生懸命やっていない人は応援されにくい」という人間心理に触れ、技術や格好良さ以前に、ひたむきな姿勢が欠けていると「ムカつく」と思われ、支持を得られないと論じた。



動画の最後で平井氏は、「売れる売れないは世間が評価すること」だと強調。周囲に気を使い、応援される人間になることが重要だとし、常に「相手からどう思われるか」を意識して活動するよう視聴者に促して動画を締めくくった。