µìÅý°ì¶µ²ñ¤ËºÆ¤Ó²ò»¶Ì¿Îá¤Ç¡Ö¶â¤ÎÎ®¤ì¡×¤Ë°ÛÊÑ¡¡ÎëÌÚ¥¨¥¤¥È»á¤Ïà¸å·ÑÃÄÂÎáÃÂÀ¸¤ò´í×ü
¡¡Åìµþ¹âºÛ¤Ï£´Æü¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤Î²ò»¶Ì¿ÎáÀÁµá¤ò½ä¤ê¡¢°ì¿³¤ËÂ³¤²ò»¶¤òÌ¿¤¸¤ë·èÄê¤ò²¼¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¶µÃÄºâ»º¤òÀ¶»»¤¹¤ë¼êÂ³¤¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£°ìÊý¤Î¶µÃÄÂ¦¤Ï¡Ö²æ¤¬¹ñ¤ÎÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë±øÅÀ¡×¤ÈÉÔËþ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯¡¢µìÅý°ì¶µ²ñÌäÂê¤Î¼èºà¤òÂ³¤±¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÎëÌÚ¥¨¥¤¥È»á¤Ï¶µÃÄ¤ÎàÉÔ²º¤ÊÆ°¤á¤ò»ØÅ¦¤·¡¢ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Ê¸²Ê¾Ê¤Ï£²£°£²£³Ç¯¤Ë¶µÃÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë²ò»¶Ì¿Îá¤òÅìµþÃÏºÛ¤ËÀÁµá¤·¡¢£²£µÇ¯¤ËÃÏºÛ¤Ï¶µÃÄ¤Ë²ò»¶¤òÌ¿¤¸¤ë·èÄê¤ò²¼¤·¤¿¡£¶µÃÄÂ¦¤Ï·èÄê¤òÉÔÉþ¤È¤·¤ÆÂ¨»þ¹³¹ð¤·¡¢¹âºÛ¤ÇÈó¸ø³«¤Î¿³Íý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¹âºÛ¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤Æ°¼Á¤Ê¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ÆÃÏºÛ¤ÎÈ½ÃÇ¤ò»Ù»ý¤·¡¢¶µÃÄ¤ÎÂ¨»þ¹³¹ð¤ò´þµÑ¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¶µÃÄÂ¦¤Ï¡Öº£²ó¤Î»ÊË¡¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¯¼£¥Æ¥í¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤Î¿®ÍÑ¤ò¼ºÄÆ¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢²æ¤¬¹ñ¤ÎÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë±øÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î·èÄê¤ò¼õ¤±¤Æ¥¨¥¤¥È»á¤Ï¡Ö°ÂÅÈ¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÃÙ¤¤Ë¼º¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶µÃÄ¤Ï²ò»¶¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÌäÂê¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡¡¥¨¥¤¥È»á¤Ï¡Ö²ò»¶Ì¿Îá·èÄê¤ÎÊ¸½ñ¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¶µÃÄ¤Î»ñ»º¤ò¸«¤ë¤È¸½¶â¤¬¤«¤Ê¤êÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊ¬ÉÔÆ°»º¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Èï³²¼ÔÊÛºÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸½¶â¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÈùÌ¯¤Ê¤È¤³¤í¡×¤È¶µÃÄ¤Îà°ÛÊÑá¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¸½¶â¤¬¸º¤ê¡¢ÉÔÆ°»º¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡£¡ÖÀ¶»»¼êÂ³¤¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀè¤Ë¸½ÍÂ¶â¤«¤éÊÛºÑ¤·¤Æ¡¢Â¤ê¤Ê¤¤»þ¤ËÉÔÆ°»º¤ò½èÊ¬¤¹¤ë¡£½¡¶µ³èÆ°¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÔÆ°»º¤Ï½èÊ¬¤·¤Å¤é¤¤¡£À¶»»¤ò¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤ï¤ì¤ë·ÁÀ×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶µÃÄ¤Ï¡Ö²æ¤¬¹ñ¤ÎÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë±øÅÀ¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥¨¥¤¥È»á¤Ï¡Ö¶ËÃ¼¤ÊÈï³²¼Ô°Õ¼±¡¢Â¾ÀÕ»×¹Í¤¬¶¯¤¯¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤¬²þ¤Þ¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¤ÏÃÄÂÎ¤È¤·¤ÆÂ¸Â³¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇºá¡£
¡¡²ò»¶Ì¿Îá¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¡¶µË¡¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢Ç¤°ÕÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ½¡¶µ³èÆ°¤Ï·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¡£
¡¡º£¸å¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ºâ»º¤Î°ÜÅ¾Àè¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿¶µÃÄ¤ÈÍ§¹¥´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëËÌ³¤Æ»ÂÓ¹»Ô¤Î½¡¶µË¡¿Í¡ÖÅ·ÃÏÀµ¶µ¡×¤ÎÂ¸ºß¤À¡£µìÅý°ì¶µ²ñ¤ÎÁí»ñ»º¤Ï£±£°£°£°²¯±ß°Ê¾å¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥¤¥È»á¤Ï¡ÖÀ¶»»¿Í¤¬Ê¸²½Ä£¤Î»Ø¿Ë¤òÌµ»ë¤·¤Æ»þ¸ú¾ÃÌÇ¤Î±çÍÑ¤â¤»¤º¡¢¸ø¹ð´ü´Ö¡¢½¸ÃÄÁÊ¾Ù¤ÇÏÂ²ò¤òÌ¾¾è¤ê½Ð¤¿ºÄ¸¢¼Ô¤À¤±¤Ë¶â³ÛÅª¤Ê¤â¤Î¤òÊ§¤Ã¤ÆÀ¶»»¶ÈÌ³¤ò·èÎ»¤µ¤»¤ë¤È£±£°£°£°²¯±ß¶á¤¤»ÄÍ¾ºâ»º¤¬µ¢Â°Àè¤Ç¤¢¤ëÅ·ÃÏÀµ¶µ¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Å·ÃÏÀµ¶µ¤¬¼Â¼ÁÅª¤Ê¸å·ÑÃÄÂÎ¤È¤·¤ÆÊÑ¤é¤º¶µÃÄ¤¬Â¸Â³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Èº£¸å¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÁÛÄê¤¹¤ë¡£
¡¡¶µÃÄ¤ÏºÇ¹âºÛ¤ËÆÃÊÌ¹³¹ð¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½ÃÇ¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡£¥¨¥¤¥È»á¤Ï¡Ö°ú¤Â³¤´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£