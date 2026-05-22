¹â³Û¤Ê¸¥¶â´«Í¶¤Ê¤É¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¡¢À¶»»¼êÂ³¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµìÅý°ì¶µ²ñ¤ÎÀ¶»»¿Í¤Ï¡¢Èï³²µßºÑ¤Ë½¼¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¶µÃÄ¤Î»ñ»º¤ÎÇäµÑ¤ò»Ï¤á¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£µìÅý°ì¶µ²ñ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¡¢Åìµþ¹âºÛ¤¬²ò»¶¤òÌ¿¤¸¡¢À¶»»¼êÂ³¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¶»»¿Í¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹â³Û¸¥¶â¤Ê¤É¤ÎÈï³²µßºÑ¤Ë¤¢¤Æ¤ë¶µÃÄ¤Î»ñ»º¤È¤·¤Æ¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â400²¯±ß¤òÍÂÃù¶â¤Ç³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¡¢¶µÃÄ¤¬½êÍ­¤¹¤ëÉÔÆ°»º¤ª¤è¤½200·ï¤ä¼«Æ°¼Ö¤ª¤è¤½600Âæ