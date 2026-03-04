1時間で焼きたてが食べられる「塩昆布クリームチーズ米粉パン」のつくり方をご紹介します。教えてくれたのは、米粉パンレシピの著書を多数もつ鈴木あつこさん。こねずに混ぜるだけ、発酵も10分強でOK。むっちりした生地とゴマのつぶつぶ食感が楽しいレシピです。

※ この記事は『米粉が恋したパンレシピ』（扶桑社刊）に掲載された内容を一部抜粋・再編集して作成しています

【写真】米粉パンの成形方法

米粉パンはうれしいことずくめ

・1時間ほどで焼き上がる

小麦粉のパンは通常1次発酵と2次発酵が必要です。でも、この本で紹介する米粉パンなら発酵は1回だけ！ 1時間ほどで焼き上がります。

・こねずにぐるぐる混ぜるだけ

生地はひとつのボウルの中で混ぜるだけ！ 台に出してこねる必要がないから、キッチンが粉まみれになることも、生地づくりでヘトヘトになることもありません。

・片付けがラクチン

ボウルひとつで生地づくりができるので、洗い物が最小限ですみます。しかも米粉は水に溶けやすく、さっと洗い流せるのもラク。

こねずに混ぜるだけ！米粉の塩昆布クリームチーズパン

プチプチでむっちりした生地と塩気のあるチーズが絶妙にマッチ。お酒にも合う味わいです。

●塩昆布クリームチーズ

【材料（6個分）】

A［米粉（パン用）200g ドライイースト3g 砂糖5g 塩1g サイリウム7g ぬるま湯（37℃前後）215g］ 塩昆布クリームチーズ 〈混ぜる〉［クリームチーズ（室温）100g 塩昆布14g］ 植物油（作業用） 適量 いりゴマ（白） 適量

・おすすめの米粉（パン用ミズホチカラ）

「ミズホチカラ」か「笑みたわわ」という品種のお米でつくられたパン用の米粉が扱いやすくておすすめ。今回のレシピにはグルテン無添加のパン用を使用してください。

・サイリウムとは

オオバコ科の植物「サイリウム」の種皮を粉末にしたもの。生地の水分を吸って膨張し、ゼラチン状に変化する性質があり、グルテンのない米粉でいろいろなパンをつくるときに欠かせません。多量に摂取するとおなかに負担がかかる場合があるので、食べすぎに注意して。ドラッグストアのダイエット食品コーナーに置いてあることも。

「塩昆布クリームチーズパン」のつくり方

もちもち＆つぶつぶ食感を楽しめるパンのレシピを紹介します。

【下準備】

・天板にクッキングシートを敷く。

・器にゴマを広げる。

【つくり方】

＜混ぜる＞

（1） ボウルにAを入れ、スケッパーで1分前後混ぜる。

（2） ぬるま湯を加え、スケッパーで4分前後よく混ぜる。

＜分割＞

（3） スケッパーを使い、生地を6等分する。

＜成形＞

（4） 手に油をつけて、生地をまとめるように10回ほどにぎったら、両手でキャッチボールをするように空気を抜き、手のひらでコロコロと転がして丸める。1個につき1分かけて表面がつるぴかになるまで丸めるのがポイント。

（5） 手で縦9×横10cmの楕円形にのばし、塩昆布クリームチーズの1／6量を中心にのせる。

上下の生地を合わせてとじ、とじ目を下にして形を整える。

生地が手や台にくっつく場合は油を少しつけて作業する。

（6） とじ目を上にしてゴマの器に入れ、底面にゴマをまぶす。

（7） 天板に6のとじ目を下（ゴマ側を上）にして並べる。

＜発酵＞

（8） ふんわりとラップをして濡れ布巾をかけ、オーブンの発酵機能40℃で10〜12分発酵させる。オーブンを220℃に予熱する。少しふっくらするくらいが目安。

＜仕上げ＆焼く＞

（9） オーブンの予熱が終わったら、生地の表面にキッチンバサミで3か所斜めに切り込みを入れ、220℃で13分焼く。

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください