モデルで女優の高橋メアリージュン（38）が4日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。映画「ゴールデンカムイ網走監獄襲撃編」で共演した俳優大谷亮平（45）と出演し、初共演したドラマの中で本気のビンタをした末、ひと言も謝らずに撮影して出ていった件の真相について告白した。

MCハライチ澤部佑が「共演は初ですか」と尋ねると大谷が「いえ、何度かやってますね。3回、4回ぐらいやってる」と返した。澤部が「ドラマとか」と重ねて聞くと高橋と大谷は「ドラマですね」と声をそろえた。

澤部が「お互いどうですか印象は」と質問。大谷は「最初1回目、共演したときにメアリーさんにビンタされたんですよ」と話した。澤部が「えっ、カメラが回ってないとこで？」と聞き、相方の岩井勇気も「何かやったんじゃないですか」と追い打ちを掛けた。大谷は「ドラマといえど、ビンタすると『大丈夫でした』とか『すいません』とかあるじゃないですか。それがまったくなく（高橋が）『おつかれさまでした』って帰っていったんで、やっぱりなんかモデルだし『そういう感じか』と。何年か経て次の作品で、それまでイメージが悪かったんですけど、ものすごくきちんとされている方で『カムイ』（の撮影）も通してイメージが変わりました」と“ビンタ事件”からのことを順を追って語った。

高橋は「あ〜良かった」と安堵の声をあげた。澤部が「高橋さん、“ビンタ事件”は？」と聞くと高橋は「全然、覚えてない」と話した。大谷は「えっ、覚えてないんだ」と驚いた。高橋は「ビンタのこと覚えてない。それ、私でした？」と尋ねると大谷は「たぶん」と腕組みして答え「しかも（ビンタは）軽いんじゃなくて、ほっんとうに100で。イッターと思って、Uターンして帰ってくるのかなと思ったら『お疲れさまでした』って帰っていった」とビンタ後の高橋のふるまいについて振り返った。

高橋は「たぶん、大丈夫だろうと思ったのが大前提で『大丈夫ですか』って聞いたら、絶対『大丈夫です』って言うじゃないですか。『大丈夫です』を言わせるために『大丈夫ですか』を聞くのは好きじゃないかもしれない」と謝らなかった真相について告白した。

澤部が「でも、大谷さんは待っていたんですよね」と聞くと大谷は「ずーと、現場で残ってましたもん」と語った。高橋は「それまで（大谷と）共演してもあんまり話さなかったんですよ。まさか悪い印象を持たれているとは思ってなくて…でも（ゴールデンカムイの映画共演で）かなり仲良くなりました」と笑って話していた。