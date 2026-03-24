元AKB48で女優の高城亜樹（34）が23日放送のフジテレビ「けるとめる」（月曜後11・00）にゲスト出演。義姉にあたる人気女優、人気モデルとの初対面を振り返った。高城の夫はサッカーJ1清水のDF高橋祐治。この日は祐治の姉である女優の高橋メアリージュン、モデルの高橋ユウも共に出演した。お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之が「どうだったんですか、お姉さん方は。高城さんから見て」と問うと、高城はメアリージュ