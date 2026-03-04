Bandai Namco US、新作RPGを日本時間3月6日8時に発表予定
【Bandai Namco US：新作RPG発表】 3月6日8時に公開予定【Coming soon, a new RPG from Bandai Namco Entertainment】
Bandai Namco Entertainment Americaは、新作RPGを日本時間3月6日8時に発表する。
同社のYouTube公式チャンネルにて予告が公開され、映像ではファンタジー風のフィールドや剣と盾を背負ったキャラクターの後ろ姿が確認できる。
A serenity soon to be disturbed.- Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) March 3, 2026
More to come March 5, 15:00 PDT / March 6, 00:00 CET. pic.twitter.com/7P2bUgDD7x
(C) Bandai Namco Entertainment America Inc. All third party content, brands, names, and logos are used under license and remain property of their respective owners. All rights reserved.