【Bandai Namco US：新作RPG発表】 3月6日8時に公開予定

Bandai Namco Entertainment Americaは、新作RPGを日本時間3月6日8時に発表する。

同社のYouTube公式チャンネルにて予告が公開され、映像ではファンタジー風のフィールドや剣と盾を背負ったキャラクターの後ろ姿が確認できる。

A serenity soon to be disturbed.



More to come March 5, 15:00 PDT / March 6, 00:00 CET. pic.twitter.com/7P2bUgDD7x - Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) March 3, 2026

【Coming soon, a new RPG from Bandai Namco Entertainment】

(C) Bandai Namco Entertainment America Inc. All third party content, brands, names, and logos are used under license and remain property of their respective owners. All rights reserved.