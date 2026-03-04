実は銀行評価が下がる内部留保と融資の関係とは？経営者は必ず見てください！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」の市ノ澤翔氏が、「内部留保が少なすぎるとどうなる？」と題した動画を公開。企業の存続に関わる内部留保の重要性と、それを増やすための意外なアプローチについて解説した。
市ノ澤氏はまず、内部留保を「過去に稼ぎ出した利益の蓄積」であり「企業活動継続の源泉」だと定義する。決算書において、内部留保は貸借対照表（B/S）の「純資産」の部に積み上がるものであり、金融機関が融資を判断する際には、損益計算書（P/L）よりも圧倒的にこのB/Sの状態を重視していると指摘する。
内部留保が少ない、つまり自己資本比率が低い状態では、わずかな赤字で「債務超過」に陥るリスクがある。こうなると銀行からの評価は急落し、新たな融資を受けられなくなるだけでなく、与信管理を徹底している大手企業との取引ができなくなる可能性も示唆した。
さらに市ノ澤氏は、多くの中小企業が資金繰りに苦しむ原因として「節税という名の課税の繰り延べ」を挙げ、「税金を払わずに内部留保を増やす方法はない」と断言する。目先の税金を減らすために経費を使えば、当然ながら手元のキャッシュも純資産も増えていかないためだ。
動画の最後で市ノ澤氏は、「法人税を愛せ」という言葉とともに、納税して利益を確定させ、純資産を厚くしていくことこそが、会社を強くしキャッシュリッチにする唯一の道であると結論づけた。
市ノ澤氏はまず、内部留保を「過去に稼ぎ出した利益の蓄積」であり「企業活動継続の源泉」だと定義する。決算書において、内部留保は貸借対照表（B/S）の「純資産」の部に積み上がるものであり、金融機関が融資を判断する際には、損益計算書（P/L）よりも圧倒的にこのB/Sの状態を重視していると指摘する。
内部留保が少ない、つまり自己資本比率が低い状態では、わずかな赤字で「債務超過」に陥るリスクがある。こうなると銀行からの評価は急落し、新たな融資を受けられなくなるだけでなく、与信管理を徹底している大手企業との取引ができなくなる可能性も示唆した。
さらに市ノ澤氏は、多くの中小企業が資金繰りに苦しむ原因として「節税という名の課税の繰り延べ」を挙げ、「税金を払わずに内部留保を増やす方法はない」と断言する。目先の税金を減らすために経費を使えば、当然ながら手元のキャッシュも純資産も増えていかないためだ。
動画の最後で市ノ澤氏は、「法人税を愛せ」という言葉とともに、納税して利益を確定させ、純資産を厚くしていくことこそが、会社を強くしキャッシュリッチにする唯一の道であると結論づけた。
YouTubeの動画内容
関連記事
【経営者必見】将来の儲けも徹底管理する！勝てる資金繰りを大公開します！
【経営者必見】億越えの税理士が語る年商毎で多い倒産の理由とは？今すぐチェック！
【経営者必見】数字に強い経営者は勝ち組確定！利益をどう考えているかを徹底解説
チャンネル情報
中小企業の財務の強化や業績アップを支援し、会社に潤沢に資金が残る強く潰れない会社へと成長させる手法を確立し、多くの中小企業をサポートしている。【著書】頭がいい社長は“会社のお金”のココしか見ない 90日で手残りを増やす「武器としての簿記」??お仕事の依頼はこちらfree@libertad.fun