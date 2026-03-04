小学館の人気漫画「BLACK LAGOON」のイベントが中止されたことが4日、分かった。主催する「GAAAT運営事務局」が発表した。

中止となったのは、大阪で3月5日〜9日に開催を予定していた「『BLACK LAGOON』〜弾丸の軌跡〜メタルキャンバスアート展」。同運営事務局は公式SNSなどで「権利元である小学館の諸般のご事情により、開催を延期させていただく運びとなりました」と理由を説明した。

「本イベントを楽しみにご予約いただいていた皆様には、直前にこのようなご案内となりましたことを、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した上で「現在、改めてより良い形で開催できるよう、調整を進めております。しかしながら、現時点では振替日程が未定となっております。開催時期や今後の対応につきましては、決定次第、改めてご案内させていただきます」とした。

小学館関連イベントでは、同社主催で3日開催予定だったイベント「Oggi LIVE」が直前に中止となっていた。

また、3日に予定していた「第71回小学館漫画賞贈賞式」が延期となった。

小学館を巡っては、同社の漫画配信アプリ「マンガワン」において、性加害で逮捕歴のある漫画家が別名義で新連載をスタートさせていたとして、一連の対応が物議を醸している。