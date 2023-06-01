5月末で活動を終了する「嵐」の約5年5カ月ぶりとなる新曲「Five」が4日、デジタルシングルとして配信リリースされた。新曲発表は2020年10月30日配信の「Party Starters」以来。

「Five」の作詞はHIKARI氏、作曲はHIKARI氏と石塚知生氏、編曲は石塚氏が手がけた。嵐の数々の楽曲製作に携わってきた両者はファンにとってもなじみ深い存在。HIKARI氏は、これまでに嵐の楽曲では「迷宮ラブソング」「ワイルド アット ハート」の編曲を担当。他グループでは、Snow Manのデビュー曲「D．D．」の作曲と編曲も担当している。

石塚氏はこれまでに「One Love」「Bittersweet」「GUTS！」「言葉より大切なもの」といったヒット曲の編曲を担当。ほか、TOKIOやKinKi Kids（現DOMOTO）など多数の楽曲を手がけている。

2人のタッグに、Xでは「いつメンの内の2人で神」「大正解の人たちがつくってる」「神すぎるコンビ」「嵐ファン感涙もの」「そりゃ嵐らしさを凝縮しような曲になるわけだ」などの反響が相次いでいる。