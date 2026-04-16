U-20日本女子代表は現地４月15日、タイで開催されているU-20女子アジアカップの準決勝で中国と対戦。開始５分で板村真央が先制点を奪うと、24分には福島望愛がFKで追加点を挙げ、２−０で快勝した。一方、中国は必死に反撃したが、GK岩崎有波の好守にも遭い、完封負けを喫した。アジアサッカー連盟の公式サイトによれば、同国を率いるイングランド人指揮官コリン・ベルは、確かな強さを発揮したヤングなでしこについて、次のよ