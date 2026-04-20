櫻井翔が進行を務めるアトラクション型ゲームバラエティ『THEバトルSHOW』（フジテレビ系）がスタート。櫻井が起用された背景や番組の狙い、ゲームバラエティーを取り巻く最新事情などについてコラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。＊＊＊20日夜、新番組『真剣遊戯！THEバトルSHOW』（フジテレビ系）がスタートします。【写真】“アイドル俳優軍”として出演する本郷奏多、齊藤京子、角田夏実のスリ