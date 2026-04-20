ヤクルト、ソフトバンク、メッツなどで活躍した五十嵐亮太氏（46）が自身の公式YouTubeチャンネル「イガちゃんねる」を更新。古巣復帰したが波に乗れない日本ハム・有原航平投手（33）のソフトバンク時代との違いを指摘した。五十嵐氏は19日時点で借金「2」で4位の日本ハムについて「先発ピッチャーがなかなかゲームを優位に進めることが出来ていない」と説明した。とくに2年連続最多勝タイトルを土産に古巣・日本ハムに復帰