「芸能人格付けチェックBASIC」3時間半SP放送決定 高橋一生・畑芽育・乃木坂46メンバーら総勢18人参戦
【モデルプレス＝2026/03/03】ダウンタウンの浜田雅功が司会を務めるABCテレビ・テレビ朝日系24局「芸能人格付けチェックBASIC 春の3時間半スペシャル」が、3月28日よる6時30分〜10時に放送されることが決定。総勢18人の芸能人が参戦する。
浜田を司会に、一流芸能人たちが“正解できて当たり前”の6つのチェックを受ける「芸能人格付けチェックBASIC 春の3時間半スペシャル」。お正月の格付けチェックが一流品を見極めるのに対し、春の格付けチェックBASICでは、芸能人たちが「基本的な事」「当たり前の事」がわかっているかをチェックする。
春の3時間半スペシャルには、俳優、野球、アーティストなど様々なジャンルから、豪華一流芸能人が集結。今回初挑戦となるのは片平なぎさ、高橋一生、中村アン、元野球日本代表の三浦大輔・中田翔、石原良純、Matt Rose、畑芽育、志田未来、一ノ瀬美空（乃木坂46）。 中田は「プロ野球選手は身体が資本。食べ物とかには一億円以上使っている」と一流をアピール。Mattは「意外と居酒屋とかも好き。BASICも知っている」と意気込んだ。畑は「1歳から芸能活動をしていて23年目。長く芸能活動をしているので、一流芸能人としての心持ちはあるんじゃないかなと」と語った。
前回“二流”（2025年正月）、過去には“映す価値なし”（2020年秋）となったこともある唐沢寿明は「（映す価値なしになったのは、あえての）技だったんですよ」と強気な様子。今回はしっかりと一流でいられるか？他にも過去に“映す価値なし”となってしまったことがある見取り図（2022年正月）や中丸雄一（2021年春、2022年秋）は汚名返上を誓う。
総勢28人の一流芸能人たちが全問正解して当たり前のチェックで超真剣勝負を繰り広げる。今回も全員が一流芸能人からのスタート。間違えれば、普通、二流、三流、そっくりさんとランクダウン。最後には“映す価値なし”となり画面から消えてしまう。はたして芸能人たちは最後まで画面に映っていることが出来るのか。チェック項目は、後日発表される。（modelpress編集部）
唐沢寿明、片平なぎさ、高橋一生、中村アン、三浦大輔、中田翔、石原良純、Matt Rose、畑芽育、志田未来、梅澤美波・賀喜遥香・井上和・一ノ瀬美空（乃木坂46）、盛山晋太郎・リリー（見取り図）、小山慶一郎（NEWS）、中丸雄一
