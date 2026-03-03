３日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比５９．９２ポイント（１．４３％）安の４１２２．６８ポイントと３日ぶりに反落した。

売り圧力が意識される流れ。上海総合指数は前日、およそ１０年８カ月ぶりの高値水準を付けていた。中東情勢の緊迫化も逆風。米・イスラエルとイランの軍事衝突が長引くと警戒される中、原油相場の先高観も強まっている。インフレ高進も懸念される状況だ。人民元高の進行や、中国経済対策の期待感などで買い先行したものの、指数は程なくマイナスに転じている。引けにかけて下げ幅を広げた。中国では今週５日、全国人民代表大会（全人代、国会に相当）が開幕する。あわせて、国政助言機関の全国政治協商会議が４日に開幕する予定だ。経済対策の期待感は根強いが、政策動向を見極めたいとするムードが先行している。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクの下げが目立つ。電子部品メーカー大手の環旭電子（６０１２３１／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）安、ＬＥＤ部材トップメーカーの三安光電（６００７０３／ＳＨ）が９．６％安、スーパーコンピューター世界大手の曙光信息産業（６０３０１９／ＳＨ）が７．９％安、フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が６．９％安、半導体製造装置の瑞芯微（６０３８９３／ＳＨ）が５．８％安で引けた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、半導体設計会社の瀾起科技（６８８００８／ＳＨ）が７．２％安。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は５．２％安と他の主要指数をアンダーパフォームした。

宇宙・軍需産業株も安い。衛星・ロケット用システムの航天時代電子（６００８７９／ＳＨ）が８．６％、航空用エンジンメーカーの中航動力（６００８９３／ＳＨ）が８．２％、衛星開発・運用の中国衛星（６００１１８／ＳＨ）と航空宇宙製品の江西洪都航空工業（６００３１６／ＳＨ）がそろって８．１％、弾薬・ロケットの長城軍工（６０１６０６／ＳＨ）が５．１％、軍用電子機器の中国海防（６００７６４／ＳＨ）が４．０％ずつ下落した。素材株、インフラ建設株、不動産株、消費関連株、自動車株、医薬株、空運株なども売られている。

半面、エネルギー株は連日で急伸、中でも石油生産の中国海洋石油（６００９３８／ＳＨ）と中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）高で引けた。そのほか、原油掘削の中海油田服務（６０１８０８／ＳＨ）と原油タンカーの招商局能源運輸（６０１８７２／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）高。中東情勢の悪化で原油相場の先高観も強まっている。そのほか、銀行・保険株、公益株も買われた。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が４．６７ポイント（１．７３％）安の２６４．６６ポイント、深センＢ株指数が２．７６ポイント（０．２３％）安の１２１７．４６ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）