卒園・卒業・入学式に！スカート・ワンピ派のコサージュ＆ブローチ選び。付け方も解説
卒業・卒園シーズンのセレモニーコーデ。スカート派のスイートな装いには、ふんわり素材のコサージュでやさしく華やかに。
甘めが好きだけれど、きちんと感もほしい――そんな人に向けて。スタイリスト・菊池かおりさんおすすめのコサージュ使いをご紹介します。
スイート派は、ふわっとしたシフォンでやわらかな印象に
柔らか素材のコサージュで華やかさをアップさせて。ベージュやグレーを選べば大人っぽく仕上がります。
お花とリボンで品よく甘く
ツイードのジャケットを取り入れた王道のコーディネートには、コサージュとリボンブローチの重ねづけを。シフォン素材でやさしい印象をプラスして。
コサージュで黒ワンピを式典仕様に
レース素材のトップスがセットになったワンピース。コサージュとパールのブローチを重ねづけすることで、顔まわりが明るくなります。
ひとつ持っていれば、卒業式にも入学式にも使いまわせるすぐれもの。お気に入りのコサージュで、ハレの日を美しく引き立てて。
教えてくれたのは ……菊池かおりさん
スタイリスト。トレンドやテイストMIXをきかせた大人のカジュアルスタイルに定評がある。女性誌、広告、ブランドカタログ、タレント衣装で活躍中。プライベートでは中学生の女の子のママ。