¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¶Á¤¯ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î±þ±ç²Î¡¡¡ÖÀè¸«¤ÎÌÀ¡×¤·¤«¤Ê¤¤13Ç¯Á°¤Î²Î»ì¤Ë´¶Ã²
¡Ú¼èºà¤ÎÎ¢Â¦¡¡¸½¾ì¥Î¡¼¥È¡Ûµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÀ¸¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤Î²Î»ì¤Ï¡¢Ã¯¤¬¤Ä¤±¤¿¤Î¤«¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê£³£±¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Î£Î£Ð£Â»þÂå¤Î±þ±ç²Î¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡£Í£Ì£Â¤Ç¤ÏÌÄ¤êÊª¤ÇÁª¼ê¤ò±þ±ç¤¹¤ëÊ¸²½¤¬¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤òÊ¹¤±¤ë¤Î¤Ï£×£Â£Ã¤ÇÆü¤Î´Ý¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤°¤é¤¤¡££²Æü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤Î±þ±ç²Î¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£
¡ÖÌÂ¤ï¤º¤Ë¶î¤±È´¤±¤í¡¡ÅÁÀâ¤ÎËë¤¬³«¤±¤ë¡¡¤µ¤¢µ¤»ý¤Á¹þ¤á¤Æ¡¡¿Ê¤á¡¡ÁÀ¤¤Äê¤áÄ·¤Ù¡ª¡¡ÂçÃ«¡ª¡¡Ì´¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ø¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î²Î»ì¤À¤¬¡¢µ¼Ô¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦¤Î¤ÏÂçÃ«¤¬¿·¿Í¤À¤Ã¤¿£²£°£±£³Ç¯¤Ë¥×¥í½éÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤«¤éºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤À¡£
¡¡¤³¤Î»þ¤Î¤³¤È¤Ï¤Ê¤¼¤«¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤ÏÆüËÜ¥Ï¥àÃ´Åö¤Ç¡¢³«ËëÁ°¤Î¤Á¤ç¤¦¤Éº£¤ÈÆ±¤¸»þ´ü¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î»î¹çÁ°¤ËµåÃÄ¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤«¤é¡Öº£Ç¯¤«¤é¿·¤¿¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÁª¼êÊÌ±þ±ç²Î¤Ç¤¹¡×¤È£±Ëç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î»æ¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë°ì·³¤ËÄêÃå¤·¤½¤¦¤Ê¼ã¼êÁª¼ê¤Î±þ±ç²Î¤¬¥º¥é¥ê¡£ÂçÃ«¤Î±þ±ç²Î¤Ï¿ô¤¢¤ëÃæ¤Î£±¶Ê¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡ÖÂÇ¤Æ¤è¡×¤ä¡ÖÁö¤ì¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿àÄê·¿¥ï¡¼¥Éá¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤È°ìÀþ¤ò²è¤¹ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢Â¾»æ¤ÎÀèÇÚµ¼Ô¤È¡Ö¤³¤ì¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²Î»ì¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¹â¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åö»þ¤«¤éÅêÂÇ¤ÇÈóËÞ¤ÊºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î£±£¸ºÐ¡£¥×¥í½é°ÂÂÇ¤âµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë±þ±ç²Î¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â°ÛÎã¤Ê¤¬¤é¡ÖÅÁÀâ¤ÎËë¤¬³«¤±¤ë¡×¡ÖÌ´¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¡×¤È¥¹¥±¡¼¥ë¤¬Âç¤¤¤¥ï¡¼¥É¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£¤ä²Î»ì¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££Î£Ð£Â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯£Í£Ì£Â¤Ç¤â´öÂ¿¤ÎµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢¤¹¤Ç¤Ëµå»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤ÎÉÔÃÇ¤ÎÅØÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤À¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¤³¤Î²Î»ì¤ò¤Ä¤±¤¿¿Í¤Ë¤Ïà²¿¤«á¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤È¥Ô¥¿¥ê¤È°ìÃ×¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£¡Ê¸µÆüËÜ¥Ï¥àÃ´Åö¡¦ÀÖºä¹â»Ö¡Ë