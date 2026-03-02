滝沢眞規子、お取り寄せしているこだわりのドリンクを紹介「いつも飲んでます」

『VERY NAVY』のカバーモデルを務め、ファッションセンスや丁寧な暮らしが幅広い世代から絶大な支持を受けている“タキマキ”こと、滝沢眞規子さん。そのライフスタイルに憧れている方も多いのではないでしょうか？そんな滝沢さんが、夫と食べる朝ごはんや、レシピをYouTubeチャンネルで紹介してくれました！

【関連】滝沢眞規子、家族からも香りが大好評！“久々ヒット”の柔軟剤「これめちゃくちゃ良くて」

滝沢さんが『【1日の食事】夫との朝晩ごはん＆間食｜リアルな食卓とレシピ紹介♪』という動画の中で、滝沢さんが朝ごはんのサラダと共に、「恒例の」と紹介したドリンクがこちら！

◼︎甘酒＆トマトジュース

黒澤酒造 / 井筒長蔵元手造りあまざけ 720ml 税込918円（公式サイトへ）

長野県産米で造った清酒用米麹のみを使用した、すっきりとしたお米の甘味のやさしい甘酒。ノンアルコールで添加物・糖類などは一切使用していない各種ミネラルが豊富な健康飲料となっています。

池トマト / みなみのかほり【食塩無添加】 1000ml 税込1,296円（公式サイトへ）

1本あたりトマト約15個分が使用されたこだわり栽培のトマト100％のジュース。あっさりしているのにフルーティで、のど越しすっきり！トマトのおいしさをそのまま味わえます。

◼︎甘酒とトマトジュースをブレンド！

滝沢さんは、こちらの甘酒とトマトジュースをブレンドして飲んでいるそうで、まず甘酒を披露しながら「今、お取り寄せしてるのはこれです。長野県の甘酒！」「これをちょっといつも飲んでます」「たくさんは飲まないんだけどこのぐらい」とコメントしつつ、グラスの半分まで甘酒を入れていました。

そして、トマトジュースも披露すると「これもお取り寄せしてます。高知県のトマト」「まぁなんでもいいと思うんですけどやっぱり美味しいトマトジュースと美味しい甘酒だと味が全然違うし」「私の好きなブレンドはこれです」と話し、甘酒の入ったグラスにトマトジュースを注いでミックスされていました♪

■動画もチェック

動画では、このほかにも、滝沢さんが夕飯作りをする様子なども公開！ぜひチェックしてみてくださいね。