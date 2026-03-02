“B→Fカップにバストアップ”話題の美人ダイエットYouTuber、ミニスカで美脚スラリ「完璧スタイル」「憧れる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/02】YouTubeチャンネル「ひなちゃんねる」で知られるダイエットYouTuberの加藤ひなたが3月2日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。
【写真】バストアップ話題の美人YouTuber「脚のラインが綺麗すぎる」圧巻ミニスカコーデ
加藤は「13年ぶりくらいにブレイクダンスの大会見に行った」と報告。「実は昔bgirlでした」と過去にブレイクダンスをしていたことを明かすとともに、私服姿の写真を投稿した。
ブルーとホワイトのボーダートップスにブラウンのジャケットを羽織り、デニムのミニスカートと白のショートソックス、黒の厚底靴を合わせて美しい脚を披露。また、居酒屋とカフェで食べた料理などの写真やブレイクダンス動画も載せ、「また明日からがんばるどぉおおおおおお」とつづっている。
この投稿は「憧れる」「完璧スタイル」「脚のラインが綺麗すぎる」「ブレイクダンスできるなんてカッコいい」と反響を呼んでいる。
加藤は、2025年12月4日の動画でBからFカップにバストアップしたことを公表し、SNS上で話題に。2026年2月5日にアップした動画では、豊胸疑惑について否定していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】バストアップ話題の美人YouTuber「脚のラインが綺麗すぎる」圧巻ミニスカコーデ
◆加藤ひなた、美脚輝くミニスカコーデ披露
加藤は「13年ぶりくらいにブレイクダンスの大会見に行った」と報告。「実は昔bgirlでした」と過去にブレイクダンスをしていたことを明かすとともに、私服姿の写真を投稿した。
◆加藤ひなたの投稿に「完璧スタイル」と反響
この投稿は「憧れる」「完璧スタイル」「脚のラインが綺麗すぎる」「ブレイクダンスできるなんてカッコいい」と反響を呼んでいる。
加藤は、2025年12月4日の動画でBからFカップにバストアップしたことを公表し、SNS上で話題に。2026年2月5日にアップした動画では、豊胸疑惑について否定していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】