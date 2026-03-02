乃木坂46井上和、美脚チラリのスリットスカート姿にファン悶絶「ため息出るほど美しい」「スタイル抜群で眼福」
【モデルプレス＝2026/03/02】乃木坂46の井上和が3月1日、自身のInstagramを更新。スリットの入ったロングスカート姿を公開し、反響が寄せられている。
【Not Sponsored 記事】
【写真】乃木坂46人気メンバー「ドキッとする」美脚輝くスリットスカート姿が女神級
◆井上和、美脚輝くスリット入りロングスカート姿披露
井上は「2日連続でみんなと会えて幸せでした」と2月28日、3月1日に千葉・幕張メッセで行われたリアルミート＆グリートの感謝をつづり、コンクリートの壁を背に撮影したソロショットを投稿。胸元にゴールドやシルバーのブローチがついたパープルのカーディガンと裾にスリットの入ったレースのロングスカートを着用した、美しい脚が輝くショットを披露した。
また、髪に手を添えてカメラを見つめる姿や、赤のハート型のバルーンや花々に囲まれた姿を収めた写真も載せている。
◆井上和の投稿に「ため息出るほど美しい」と反響
この投稿は「スタイル抜群で眼福」「女神様みたい」「いつもと違う雰囲気でドキッとする」「ため息出るほど美しい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
