Hey! Say! JUMP八乙女光、出身地・宮城県を訪問 “震災から15年”の変化明かす「虚しさをくすぐるような」【⼩さな神たちの祭り】

Hey! Say! JUMP八乙女光、出身地・宮城県を訪問 “震災から15年”の変化明かす「虚しさをくすぐるような」【⼩さな神たちの祭り】