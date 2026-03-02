今日2日(月)の東海地方は、天気は下り坂で、早い所では夕方から雨が降る見込みです。明日3日(火)は、断続的に雨が降り、寒さが戻るでしょう。今週は、短い周期で雨が降り、日々の気温変化が大きくなる見込みです。スギ花粉の飛散や服装選び、体調管理に注意してください。

今日2日(月)は天気下り坂 早い所では夕方から雨

今日2日(月)は、低気圧が西から近づくため、天気は下り坂です。東海地方は、薄雲が広がってきていますが、まだ広く日差しが出ています。午後は、湿った空気の流れ込みが強まるため、次第に厚い雲が広がるでしょう。三重県など早い所では、夕方から雨が降り出す見込みです。今夜遅く日付が変わる頃には、広く雨が降るでしょう。





なお、東海地方は、スギ花粉の飛散がピークを迎えています。日中いっぱい天気が持つため、東海4県では、多くの所で「極めて多い」予想です。花粉症対策として、外出時に花粉を避けることが大切です。マスクやメガネの着用、ツルツルした衣類を選ぶなど、対策を万全にしてお過ごしください。

明日3日(火)は雨の一日 気温は大幅ダウン

明日3日(火)は、低気圧が本州の南の海上を東へ進むでしょう。東海地方は、低気圧に伴う雨雲が夜にかけてかかるため、断続的に雨が降る見込みです。岐阜県山間部も、雨が降るでしょう。冷たい空気が入る富士山周辺の標高の高い山地などでは、雪が降る見込みです。ただ、湿った雪のため、積もる量は少ないでしょう。

気温は横ばいで、朝からあまり気温が上がらない見込みです。最高気温は、名古屋で14℃、岐阜で13℃、津で11℃、静岡で10℃の予想です。気温は一気に下がり、寒さが体に堪えそうです。暖かい服装でお過ごしください。

明日3日(火)に予想される24時間降水量

広い範囲での大雨の心配はありませんが、三重県南部ではオレンジ色で示される100ミリ〜200ミリの大雨となる所があるでしょう。また、その他の地域では短い時間に強く降る雨や、沿岸部では風も強まるため横殴りの雨に注意してください。

一日雨のため、今日2日(月)よりは、花粉の飛散が抑えられそうです。