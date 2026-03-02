ミキモト、桜をテーマにした新作ジュエリー発売。銀座ではSAKURA WEEK開催
ミキモトは3月12日、春の装いを華やかに彩る新作ジュエリーを、全国の直営店、百貨店、およびオンラインショップにて発売する。
さくらモチーフのリング
今回のコレクションでは、小さな輝きが花開く様子を表現したさくらモチーフのジュエリーが登場。アコヤ真珠とサファイア、ダイアモンドを18Kピンクゴールドにセットしたピアス(44万円）やイヤーカフ(30万8,000円）、ペンダント(44万円）、リング(61万6,000円）などがそろう。
さくらモチーフのイヤーカフ／ピアス
さくらモチーフのペンダント／リング
さらに、リングをモチーフにした人気シリーズ「Ring Charm」からは、18Kイエローゴールドを用いたリング(49万5,000円）、ペンダント(41万8,000円）、ブレスレット(30万8,000円）、イヤーカフ(27万5,000円）、ピアス(30万8,000円）や、シルバーを使用したネックレス(39万6,000円）が登場する。
Ring Charmのペンダント／リング
Ring Charmのブレスレット
Ring Charmのピアス／イヤーカフ
Ring Charmのネックレス
発売に合わせ3月12日〜31日までの期間、ミキモト銀座4丁目本店7階のミキモトホールにて「SAKURA WEEK」を開催する。会場では桜の季節を感じさせる空間演出の中で、新作を含む同社のジュエリーの世界観を堪能できる。
