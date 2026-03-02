TOMORROW X TOGETHER、8thミニアルバムリリース決定！“棘”の存在感が印象的なトレーラー映像も公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TOMORROW X TOGETHERが、8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』のリリースを発表した。

■洗練されたモノクロトーンが目を引くトレーラー映像と新ビジュアル

本作は、2025年8月に所属事務所のBIGHIT MUSICと全員で再契約を結んだあと初めてリリースされるアルバムとなる。

アルバムタイトルの『7TH YEAR』は、グループの過去の時間を凝縮させたワード。“棘の茂みで風が一瞬止まった時”を表す、叙情的で長い『A Moment of Stillness in the Thorns』というタイトルは、デビュー初期の楽曲を思い起こさせる。

TOMORROW X TOGETHERは、「ある日、頭からツノが生えた (CROWN)」や「9と4分の3番線で君を待つ (Run Away)」など、楽曲の個性的なタイトルでも注目を集めてきた。このようにデビュー当初の雰囲気を呼び起こす今回のアルバムは、そのタイトルだけですでに高い関心を集めている。

リリース告知と同時に、トレーラー映像と新ビジュアルも公開。白黒の映像には、不安や苦しみに直面した複数の人物が登場する。白黒の画面と強烈なコントラストを成す蛍光色の棘の木、全身が棘で覆われたシルエットは、新アルバムのメッセージへの興味を残す。5人のメンバーは落ち着いた声で、韓国のフォークグループTowner ＆ Town Chiefの「カシナム/棘の木」の歌詞を朗読し、没入感を高めている。写真でも棘のある茂みをオブジェとして活用し、映像と同様に洗練されたモノクロトーンが目を引く。

新アルバムの映像は、3月1日に開催されたデビュー7周年記念スペシャルコンサート『2026 TXT MOA CON』で初披露。2月27日から3日間、韓国・ソウルのKSPO DOMEにて開催されたこの公演には約3万3,000人が集まり、TOMORROW X TOGETHERの7年間の物語を網羅したセットリストとライブバンドパフォーマンスを届けた。

また、それぞれのソロ曲をシャッフルして披露することであらたな魅力も見せ、他にも様々なカバー曲で楽しさをアピール。公演の締め括りには「TOMORROW X TOGETHERがとても大切で、ずっと一緒に守っていきたい。そうできるように、皆さんが僕たちの隣にずっと一緒にいてくれたらうれしい」と心からの感想を伝えた。

TOMORROW X TOGETHERの8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』は、4月13日18時にリリース。4月3日11時から予約販売がスタートする。

