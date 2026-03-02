新体制で６勝１分！絶好調も…マンUが抱える極めて深刻な問題は？ 主将が指摘「本当に困っている。少なくとも僕はそう！」
逆転勝利の立役者ブルーノ・フェルナンデスが、チームが抱える大きな問題点について語った。
マンチェスター・ユナイテッドは現地３月１日、プレミアリーグ第28節で鎌田大地を擁するクリスタル・パレスとホームで対戦。開始４分で先制を許すも、57分にB・フェルナンデスのPKで同点弾、65分にB・フェルナンデスのクロスからベンヤミン・シェシュコが勝ち越し点を挙げ、２−１で勝利した。
１ゴール１アシストの大活躍を見せたキャプテンは、試合後にクラブ公式のインタビューに対応。昨季15位に終わり欧州カップ戦から離れているなか、国内カップ戦をいずれも初戦で落とし、プレミアリーグ１つに絞られている現状を深く掘り下げた。
「これは非常に重要だ。今シーズンは週１試合しかプレーできず、本当に困っているからね。少なくとも、僕はそうだった！試合数が少ないせいで出場機会が減った選手たちも、きっと同じ気持ちだろう。ローテーションを組むのが難しくなるんだ。全員が出場機会を得る必要はあるが、週に１試合しかない状況では、監督が大幅なメンバー変更を行ない、多くの選手にチャンスを与えるのは難しい。
ヨーロッパの大会は試合数が多いため、シーズンを通して全員が重要な存在だとチームが理解する点も重要になる。今もそれは変わらないが、試合数が増えれば出場機会も増える」
もっとも、ユナイテッドはマイケル・キャリック暫定監督が就任以来、６勝１分と好調をキープしており、３位に浮上した。Bフェルナンデスは「非常に良い時期を迎えている。前向きな時期だ」と感じている。
「僕らにはこれができると分かっていた。それはあの時点（キャリック監督就任）からではなく、少し前のボクシングデー（12月26日）のニューカッスル戦から始まっている。チームの士気は非常に高く、次節のニューカッスル戦ではそれが大きな力となるだろう」
勢いに乗るイングランド屈指の名門は、１−０で下した昨年末の前回対戦に続き、ニューカッスルを撃破なるか。今季こそは欧州カップ戦、それも最高峰であるチャンピオンズリーグの出場権を手にしたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】あまりに正確！一線を画すマンU主将ブルーノのピンポイントクロス
マンチェスター・ユナイテッドは現地３月１日、プレミアリーグ第28節で鎌田大地を擁するクリスタル・パレスとホームで対戦。開始４分で先制を許すも、57分にB・フェルナンデスのPKで同点弾、65分にB・フェルナンデスのクロスからベンヤミン・シェシュコが勝ち越し点を挙げ、２−１で勝利した。
「これは非常に重要だ。今シーズンは週１試合しかプレーできず、本当に困っているからね。少なくとも、僕はそうだった！試合数が少ないせいで出場機会が減った選手たちも、きっと同じ気持ちだろう。ローテーションを組むのが難しくなるんだ。全員が出場機会を得る必要はあるが、週に１試合しかない状況では、監督が大幅なメンバー変更を行ない、多くの選手にチャンスを与えるのは難しい。
ヨーロッパの大会は試合数が多いため、シーズンを通して全員が重要な存在だとチームが理解する点も重要になる。今もそれは変わらないが、試合数が増えれば出場機会も増える」
もっとも、ユナイテッドはマイケル・キャリック暫定監督が就任以来、６勝１分と好調をキープしており、３位に浮上した。Bフェルナンデスは「非常に良い時期を迎えている。前向きな時期だ」と感じている。
「僕らにはこれができると分かっていた。それはあの時点（キャリック監督就任）からではなく、少し前のボクシングデー（12月26日）のニューカッスル戦から始まっている。チームの士気は非常に高く、次節のニューカッスル戦ではそれが大きな力となるだろう」
勢いに乗るイングランド屈指の名門は、１−０で下した昨年末の前回対戦に続き、ニューカッスルを撃破なるか。今季こそは欧州カップ戦、それも最高峰であるチャンピオンズリーグの出場権を手にしたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】あまりに正確！一線を画すマンU主将ブルーノのピンポイントクロス