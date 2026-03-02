ＷＥＳＴ報知では、第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）に出場する注目選手を随時、紹介する。第３回は、昨秋の近畿大会で準優勝した智弁学園（奈良）の逢坂悠誠内野手（１年）。下級生にして強豪の４番を務める長距離砲は、憧れの父と同じユニホームで聖地の土を踏む。

何度もマメをつぶした分厚い手で、夢への切符をつかんだ。昨秋は１年生にして強豪・智弁学園の４番を務めた逢坂は「楽しいです。好機で回ってくることが多くて、ヒーローになれる」と言い切った。父・優友さん（４２）も同校の三塁手として、０１年春夏の甲子園に出場。智弁ファンとして育ったスラッガーは聖地での“父超え”を誓った。

原点は公園でのキャッチボール。幼少期には、甲子園で父が活躍する映像を何度も見返した。常に「好きなことをやれ」という優友さんの強制はなかったが、自然と野球を選んだ。高校進学の選択にも「楽しくやれたら、どこでもいい」とだけ。入学が決まると「しんどいやろうけど、頑張れ」と笑い、試合観戦の度に感想や助言をくれる。そんな大好きな父の唯一の注文は「俺は甲子園で勝っている。まだ上から物を言わんといてくれ」。この春の目標は夏に２勝（３回戦敗退。春は初戦敗退）した“大先輩”を超えることだ。

小坂将商監督（４８）の指導は「４番は走れ」。岡本和真（ブルージェイズ）、前川右京（阪神）ら歴代の強打者も同じ道を歩んだ。指揮官は「バットを振っているだけでは良くならない。走って、下半身のキレをつくる」と力説する。早朝から走る逢坂のランニング量は岡本や前川を上回る。実力と姿勢に加え「ハートもいい。動じることがない」と、甲子園通算２７勝の名将が評価する逸材。堂々と聖地にデビューする。

父は甲子園で計５打点（全て夏）を挙げた。「接戦でタイムリーを打って、観客は満員。（歓声が）すごいなと思った」。かつて画面越しに覚えた興奮を、自身が実現する番だ。（安藤 理）

◆逢坂 悠誠（おうさか・ゆうせい）２００９年６月２９日、奈良・上牧町生まれ。１６歳。上牧第三小３年から軟式の上牧ジャイアンツで野球を始め、上牧中では橿原ボーイズでプレー。高校では１年秋からベンチ入り。高校通算２本塁打。１７７センチ、８５キロ。右投左打。

◆野球関係者を家族に持つ主な今大会出場選手

▽大阪桐蔭・中村勇斗内野手 父はＯＢで現西武の剛也。プロ野球歴代１０位の４８１本塁打。甲子園出場はなし

▽専大松戸・真田陽向内野手 父は巨人などでプレーした裕貴氏（現巨人スコアラー）。姫路工（兵庫）のエースとして０１年センバツで初戦敗退

▽同・松岡健造投手 親戚に元ヤクルトの松岡弘氏（現花巻東女子硬式野球部特別コーチ）。通算１９１勝。倉敷商（岡山）では甲子園不出場

▽横浜・東浜成和投手 親戚にソフトバンク・東浜。沖縄尚学で０８年センバツＶ

▽佐野日大・中村盛汰内野手 祖父・中村順司氏はＰＬ学園監督として甲子園で優勝６度。父・猛安氏は日大東北で監督、部長を務めた

▽花咲徳栄・岩井虹太郎内野手 父は現監督の隆氏。１７年夏にＶ

▽長崎日大・下窪竜太郎内野手 叔父の下窪陽介氏は元横浜。鹿児島実の９６年センバツ優勝投手

※ベンチ入り正式決定は後日