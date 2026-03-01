タティスJr.らドミニカ共和国代表の移動の様子を米メディアが公開

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けた強化試合を、4日（日本時間5日）に行うドミニカ共和国代表の“規格外”の移動が注目を集めている。移動の機内で、選手たちは高級腕時計や札束を披露。WBCに臨む総額22億9190万ドル（約3576億円）の豪華軍団に、日米から驚きの声が上がっている。

米メディア「ジョムボーイ・メディア」が展開する野球専門ポッドキャスト番組「トーキン・ベースボール」は2月27日（日本時間28日）、公式X（旧ツイッター）でスター軍団の移動の様子を公開した。フェルナンド・タティスJr.外野手（パドレス）らが手首につけた高級腕時計を自慢げに披露。さらに、ヘラルド・ペルドモ内野手（ダイヤモンドバックス）に向けて大量の札束が投げられるなど、機内ではしゃぐナインが収められている。

ドミニカ共和国代表に選出された選手たちの予想スタメンの契約金総額は約3576億円。メジャーリーガーの桁外れな日常が垣間見える光景に日米ファンは唖然。SNSには「成功者の遊び」「色々ドン引きw」「オールスターチームが飛んでいる」「素晴らしいコレクション」「なんやこの怖すぎる機内。こんなヤツらにどうやって勝つねん」「マチャドさん座り方怖すぎます」などのコメントが寄せられていた。

世界一の座を目指す最強のタレント集団が、グラウンド外で放った“ギラギラ感”。WBC大会前から醸し出す強烈な存在感に、戦々恐々とするファンが目立った。（Full-Count編集部）