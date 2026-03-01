”ちょいワル”ワゴン

ホンダのインドネシア法人は2026年2月5日、インドネシア国際モーターショー（IIMS、会期2月5〜15日）に出展し、3列シートSUV「BR-V」のスポーティグレードとして展開されている「N7Xエディション」のリニューアルモデルを発表しました。

BR-Vは、インドネシアで生産される新興国向けの3列シート７人乗りSUVです。初代は2015年に発売。現行モデルは2022年から販売されている2代目にあたり、コンパクトなボディに7人乗りを実現したパッケージで、ファミリーユースを中心に支持を得ています。

【画像】超カッコいい！ これが ホンダ新「“ちいさい”７人乗りSUV」です！ 画像で見る（66枚）

ボディサイズは全長4490mm×全幅1780mm×全高1685mm、ホイールベース2700mm。日本で販売されているコンパクトSUV「ヴェゼル」よりひと回り大きいサイズ感です。

パワーユニットは最高出力121馬力、最大トルク145Nｍを発生する1.5リッター直列4気筒ガソリンエンジンで、CVTまたは6速MTを組み合わせています。

グレード構成は大別してスタンダードの「S」、装備を充実させた「E」、そしてスポーティな装いのN7Xエディションです。

N7Xエディションには、タイヤ＆ホイールのインチアップ、サイドプロテクターなどを追加した「N7Xエディションプレステージ」があり、さらに安全運転支援システム「ホンダセンシング」を搭載する仕様もライアンナップします。

今回ショーで発表されたのは、その最上級にあたるN7Xエディションプレステージ（ホンダセンシング搭載）のリニューアルモデルとなります。BR-Vデビュー10周年を迎えるにあたって、最上級グレードの存在感を一段と高める改良が施されました。

主な変更点はエクステリアで、フロントロアガーニッシュやサイドロアガーニッシュ、Hエンブレムなどの外装パーツをブラックまたはダーククローム仕上げとしました。それらがシルバー系だった従来モデルよりも、精悍な印象が強まっています。

ボディカラーは、ホワイト、パール、ブラック、グレー、サンドカーキの全5色を設定します。インテリアカラーはブラックです。

リニューアルモデルの価格は3億7620万ルピア（約340万円）。従来モデルより1250万ルピア（約10万円）高くなっています。