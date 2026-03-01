早見優、松本伊代と近藤真彦らの公演へ「青春って、こういう気持ちなんだ〜」

歌手でタレントの早見優が2月28日に自身のアメブロを更新。タレントの松本伊代とともに、歌手の近藤真彦とギタリストの野村義男のコンサートへ足を運んだことを明かした。

この日、早見は「昨日は、マッチとよっちゃんのコンサートへ、伊代ちゃんと一緒に行ってきました」と報告。10代の頃を「たくさんの時間を一緒に過ごしたマッチとよっちゃん」「あの頃は歌番組も多く、けっこう濃密な日々でした」と振り返った。

続けて、ステージ上の2人について「同級生のように仲が良い！自然体で、楽しそうで、絶妙な掛け合いが本当に面白い！長い年月を一緒に歩んできたからこその空気感が伝わってきました」とその様子を絶賛した。

また、コンサート中に近藤から「今日テンション上がってます！だって伊代ちゃんと優ちゃんが来てくれているから！」と紹介されたといい「その優しい心遣いが、なんともマッチらしいなぁと嬉しくなりました」とコメント。「あの頃と同じように笑って、音楽にときめいて、心がきゅんとなる。青春って、こういう気持ちなんだ〜」と感動した心境をつづった。

最後に、近藤、野村、松本との集合ショットを公開し「みんなで『明星風！平凡風！』とキャ、キャ、言いながら」と楽しげな舞台裏を明かした。