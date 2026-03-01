

池袋駅西口の象徴だった「池袋マルイ」の跡地が、ついに新たな姿を現します。2026年3月14日、地上27階建ての超高層複合ビル「IT tower TOKYO」がグランドオープン。 JR・地下鉄・私鉄計8路線が乗り入れるメガターミナル・池袋駅から「地下通路で直結」という抜群のアクセスを誇り、池袋初進出の「SHARE LOUNGE」や、オーガニックスーパー「ビオラル」、大型の「ビックカメラ」など、ビジネスと日常をシームレスにつなぐ最先端の拠点が誕生します。西口エリアでは1992年のメトロポリタンプラザ以来となる大型開発が、人々の流れをどう変えるのか。その全貌を詳しく解説します。

旧マルイ跡地にそびえ立つ140メートルのランドマーク

「IT tower TOKYO」外観と周辺環境

池袋駅西口五叉路という、街のシンボル的な場所に誕生する「IT tower TOKYO」。ここはかつて多くの人々に親しまれた「池袋マルイ」の跡地です。2025年12月末の竣工を経て、2026年3月14日にグランドオープンを迎えます。

このビルは、延床面積約4万平方メートルを超える大規模な複合施設。近年、東口エリアでの再開発が先行していた池袋において、西口エリアの「国際ビジネス拠点」としてのポテンシャルを一気に引き上げる役割を担っています。アートとカルチャーが息づく池袋の街に、先進的なITとビジネスの活気を注入する、まさに西口再開発の「先導役」といえる存在です。

雨の日も安心！ メガターミナル池袋駅から「地下直結」

各路線改札口から地下アクセスイメージ

「IT tower TOKYO」最大の強みは、何といってもそのアクセスです。JR・東京メトロ・東武・西武の全8路線が乗り入れ、1日約235万人が利用する巨大ターミナル・池袋駅の各改札から、地下通路を通って雨に濡れることなくダイレクトにアクセスが可能です。

地下通路はエチカやエソラといった既存の商業施設、さらには東武・西武の両百貨店やルミネ、パルコとも繋がっており、仕事帰りの買い物や食事、移動の合間の利用など、駅周辺の回遊性が一段と向上します。ビジネスワーカーにとっては、通勤のストレスを最小限に抑えつつ、都内主要エリアへスピーディーに移動できる最高のロケーションとなります。

池袋初が目白押し！感度高めの「食」が揃うSHOP＆CAFE

地下1階から2階にかけて展開される「SHOP＆CAFE」には、池袋エリア初登場となる6店舗を含む、バラエティ豊かなショップが集結します。

THE CITY BAKERY・With Green・TULLY’S COFFEE ＆TEA

特に注目は、NY発祥のベーカリー「THE CITY BAKERY」や、国産野菜にこだわるサラダボウル専門店「With Green」の池袋初出店。さらに、紅茶メニューが充実したコンセプトショップ「TULLY’S COFFEE ＆TEA」など、感度の高い大人が日常使いしたくなるラインナップが魅力です。

PERFECT BEER STAND

仕事の合間のヘルシーなランチから、自分へのご褒美のパン、そして1階に登場する最高の一杯を楽しめる「PERFECT BEER STAND」（4月下旬開業予定）での仕事終わりの一杯まで、ワーカーや街を訪れる人の1日を多彩に彩ってくれます。

家電・スーパー・ドラッグストアも完結

ビックカメラ池袋西口IT tower店・4階ビックアイデアブース（画像：ビックカメラ）

2階から4階の広大なフロアには、単なる物販を超えた「ライフスタイル提案型」の家電店舗「ビックカメラ」が登場します。専門知識を持つスタッフが、最新家電を通じた新しい暮らしの体験を提案。ショッピングの楽しみがさらに広がります。また、4月1日に販売を開始する新オリジナルブランド「ビックアイデア」の先行販売を実施。世界観をいち早く体験できます。

ビオラル・成城石井・ウエルシア

また、地下1階にはオーガニック志向のナチュラルスーパー「ビオラル」が池袋初進出。1階の「成城石井」や、調剤薬局を併設する「ウエルシア」と合わせ、高品質な食材から日用品までがビル内で全て揃う構成です。駅直結でこれほど充実した買い出しができるのは、周辺住民にとっても大きなメリット。利便性と質を兼ね備えた、池袋西口の新しい「生活の拠点」としての顔も見せています。

池袋初！CCC「SHARE LOUNGE」

シェアラウンジ

5階には、カルチュア・コンビニエンス・クラブ（CCC）が手掛ける「SHARE LOUNGE」をオープン。ラウンジの快適さとオフィスの機能性を兼ね備えたこの空間は、池袋エリアでは初の展開となります。

暮らしを支えるウェルネス拠点も

総合健診センター ヘルチェック

ビジネスだけでなく、地域全体の健康を支える「メディカル＆ウェルネス施設」も充実しています。8階には2026年9月から順次「IT tower クリニックモール」が開院。さらに2027年1月には、池袋東口で親しまれてきた「総合健診センター ヘルチェック」が移転入居します。

最新のMRI機器を導入し、人間ドックや生活習慣病検診を男女別専用フロアで受診できるこの施設は、働く人々や近隣住民にとって、非常に心強い存在となるはずです。「駅直結で検診を受ける」という新しいライフスタイルが、池袋西口に定着することでしょう。

西口の「イメージ」が変わる第一歩

画像：豊島区「都市再生特別地区（池袋駅西口地区） 都市計画（素案）の概要」より

これまで池袋駅周辺は、東口側を中心に大規模な再開発が進み、豊島区役所の跡地に誕生した大規模複合施設「ハレザ池袋」などが脚光を浴びてきました。一方で西口側は「池袋駅西口地区第一種市街地再開発事業」として、6.1ヘクタールに及ぶ広大なエリアに複合市街地を形成する大規模プロジェクトとして、3棟の超高層ビルなどを建設する予定。2030年度の着工を予定しています。

今回の「IT tower TOKYO」の開業は、単なるビルの誕生ではなく、西口エリアが「最新のビジネス街」へと脱皮する号砲です。CCCのシェアラウンジなど「質の高いサードプレイス」が駅直結で出現することで、これまで西口を素通りしていた層や、落ち着いた環境で働きたいクリエイティブ層を呼び込む強力な磁力になります。

「IT tower TOKYO」施設概要

所在地：東京都豊島区西池袋三丁目（旧池袋マルイ跡地）

開業日：2026年3月14日（竣工：2025年12月末）

アクセス：池袋駅（JR、地下鉄、私鉄各線）地下通路直結

構造・規模：地上27階、地下4階、高さ約140メートル

【主な店舗】

地下1階

カフェ「TULLY’S COFFEE ＆TEA」（池袋エリア初）

サラダ専門店「With Green」（池袋エリア初）

ナチュラルスーパーマーケット「ビオラル」（池袋エリア初）

ドラッグストア「ウエルシア」

1階

ベーカリー＆カフェ「THE CITY BAKERY」（池袋エリア初）

ビアスタンド「PERFECT BEER STAND」（池袋エリア初）

カジュアルイタリアン「カプリチョーザ」

スーパーマーケット「成城石井」

2階

スペシャルティ コーヒーストア「スターバックス」

2〜4階

家電量販店「ビックカメラ」

5階

コワーキングスペース・カフェ「SHARE LOUNGE」（池袋エリア初）

6〜7階

「総合健診センター ヘルチェック」（2027年1月移転）

8階

「IT tower クリニックモール」（2026年9月から順次）

「IT tower TOKYO」の開業を皮切りに、池袋駅西口地区全体のさらなる巨大再開発（アゼリア通り周辺など）も控えており、私たちの「池袋での過ごし方」は今、まさに大きな転換点を迎えています。2026年3月14日、新しく生まれ変わる西口の空気を、ぜひ現地で体感してみてください。

（画像：IT tower TOKYO）

