垣田裕暉が今季初先発で先制ゴール

柏レイソルは2月28日、明治安田J1百年構想リーグ第4節でFC東京と対戦し、2-0で勝利した。

この試合で先制ゴールを決めたのが、今季初先発となったFW垣田裕暉。「勝ち方としては理想の勝ち方」と勝利を噛み締めた。

最前線で守備の起点になり、FC東京のゴールを陥れた。負傷の影響で今季の開幕から出遅れた垣田だったが、この試合で今季初先発。後半9分に渾身のダイビングヘッドで先制ゴールを決め、チームの勝利に大きく貢献した。

垣田はゴールの場面でマークについたDF稲村隼翔と駆け引き。「小見くんがボール持って変わった瞬間に、相手の前で勝負するっていうイメージを持って入って、そこにボールが来た」とゴールシーンを回想。「勝ち方としては理想の勝ち方」としたが、4試合目で初勝利となったチームの課題に目を向けた。

「相手にも決定機を何回か作られているので。そこはやっぱり、もっともっと決定機を減らしていかなきゃいけないですし、自分たちのチャンスを増やしていかなきゃいけないなと思いました」

ゴールを決めた直後には、サポーターをめがけて走った。昨季は2位と躍進し、期待値も高くなった分、開幕からの3連敗はチームにも重くのしかかった。垣田は駆けつけたファン・サポーターへの思いを話す。

「なかなか勝てない中でも、こうやってスタジアムに皆さん足を運んでくれて応援を続けてくれてるので。そういったサポーターに、こう勝利を届けるためにやっぱり自分たちはやってるんで、それが出せて良かったのかなと思います」

リカルド・ロドリゲス監督も試合後の会見で、「攻守にわたって大きくチームに貢献してくれる偉大な選手です」と垣田を称賛。長身を生かしたポストプレーをはじめに、垣田がもたらした前線からの守備について高く評価した。

「やはり守備の強度というのもやはり彼の大きな武器ですし、そして攻撃の面においても相手のプレスを受けた際に長いボールを収めてくれる。体格の良い部分を活かした楔のプレーというのも得意としていますし、今日もそのような形で素晴らしいプレーが複数ありました」

チームが掲げる目標は、特別大会を優勝してアジアの舞台に挑むこと。最前線から攻守に渡ってチームを引っ張った垣田は「こういう姿勢を常に出さないとやっぱり勝てない。そこは継続してやっていきたい」と力強い言葉で取材エリアを後にした。（FOOTBALL ZONE編集部・上原拓真 / Takuma Uehara）