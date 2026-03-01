40代は「経験を増やす」より「経験に意味を与える」時間。若い頃の出来事を、自分の言葉で結び直せたとき、同じ人生でも手触りが変わります。あなたはこれまでの経験に、どんな色を加えますか？

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』をもとに解説します。

経験したことの意味を考えていく

40代からの人生は、

これまでの経験に自分なりの色を加える、解釈の時間である。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より

「40代からの人生は、これまでの経験に自分なりの色を加える、解釈の時間である。」。

――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』

若い頃は、まず体験を集める時期だった。

仕事も人間関係も、とにかく数をこなしながら世界を広げていく。

40代からは、その経験を自分の言葉で結び直す番になる。

同じ出来事でも、どう受け止めるかで人生の質は変わる。

だから「何が起きたか」だけでなく、「自分はそこから何を学んだか」を大切にする。

失敗も成功も、ただの結果で終わらせず、意味づけを更新する。

ショーペンハウアーが勧めたように、快楽を増やすより苦痛を減らす視点も役に立つ。

無理な約束や惰性の付き合いを減らし、健康と静かな時間を守る。

その余白があると、経験は消耗ではなく材料になる。

材料がそろったら、解釈はシンプルでいい。

「自分は何に弱いか」。

「何をすると回復するか」。

「どんな環境だと力が出るか」。

この三つを言葉にできれば、これからの選択はぶれにくい。

未来を急いで追いかけるより、今日を確かな一日にする。

現在に体重を戻すほど、過去は後悔ではなく知恵に変わる。

40代からの解釈は、飾るためではない。

自分の人生を自分の手に戻すための作業だ。

その作業が進むほど、同じ毎日が少し深く、少し自由になる。