STARGLOWが、3月2日(月)に配信リリースとなる「Green Light」のMVティザー映像を公開した。

今作「Green Light」は、4月1日(水)発売の2ndシングル「USOTSUKI」より先行配信となるもので、オーディション『THE LAST PIECE』審査楽曲にも使用されている1曲。MVティザーではシリアスな緊張感が漂うシネマティックな映像でSTARGLOWの新たな表現を予感させている。

今作は、タイトル曲「USOTSUKI」に加え、オーディション『THE LAST PIECE』審査楽曲である「Green Light」・「Blast Off」を含む全3曲を収録。

初回盤Aの映像コンテンツとして、「USOTSUKI」・「Green Light」のMusic VideoとそのBehind The Scenesを(計約69分)、初回盤Bにはデビューティザー映像シリーズ『STARGLOW IS COMING』(全7本)と『STARGLOW IS COMING -Behind The Scenes-』(計約54分)を収録するほか、型抜き三方背ケース仕様・フォトブック付きのBMSG MUSIC SHOP限定盤には初回盤A・Bの映像コンテンツに加え、今作のPhoto Shooting Behind The Scenesをコンパイル予定(計約141分)。さらにオリジナルグッズ「アクリルマルチスタンド・オリジナル集合トレーディングカード付き」のBMSG MUSIC SHOP限定バンドル商品と、全6形態でのリリース予定となっている。

STARGLOWはこの2ndシングルを携え、4月から全国17都市を巡る自身初のファンミーティングツアー＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-＞を開催。さらに3月14日(土)＜第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション2026 SPRING/SUMMER＞、4月18日(土)＜JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026＞、5月3日(日・祝)＜VIVA LA ROCK 2026＞への出演も予定されている。

■デジタルシングル「Green Light」

2026年3月2日 配信スタート

Pre-Add / Pre-Save https://avex.ffm.to/starglow_greenlight

Streaming & Download https://starglow.lnk.to/GreenLight 配信キャンペーンはこちら https://starglow.tokyo/news/music/751/

◾️2ndシングル「USOTSUKI」

2026年4月1日（水）CDリリース 初回盤A 初回盤B 通常盤 BMSG盤 購入：https://starglow.lnk.to/2ndSG

詳細：https://starglow.tokyo/news/music/688/ ▼CD収録内容（予定）※全品番共通

01​. USOTSUKI

02​. Green Light

03​. Blast Off ○初回盤A【SG+DVD(スマプラ対応)】

AVCD-61682/B \2,695（税込）

仕様：紙ジャケット

特典（封入）：トレーディングカードA（全5種類セット封入）

応募特典：応募抽選特典シリアルコード

＜DVD収録内容（予定）＞

01.USOTSUKI -Music Video-

02.USOTSUKI -Behind The Scenes-

03.Green Light -Music Video-

04.Green Light-Behind The Scenes- ○初回盤B【SG+DVD(スマプラ対応)】

VCD-61683/B \2,695（税込）

仕様：紙ジャケット

特典（封入）：トレーディングカードB（全5種類セット封入）

応募特典：応募抽選特典シリアルコード

＜DVD収録内容（予定）＞

01.STARGLOW IS COMING

02.STARGLOW IS COMING -Behind The Scenes- ○通常盤【SG(スマプラ対応)】

AVCD-61684 \1,595（税込）

初回仕様：紙ジャケット

初回特典（封入）トレーディングカードC (全5種類セット封入)

初回応募特典：応募抽選特典シリアルコード ○BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG+DVD(スマプラ対応)】

初回生産限定

AVC1-61685/B \4,620（税込）

仕様：デジパック・型抜き三方背ケース

特典：フォトブック

​​https://bmsg-music-shop.com/products/avc1-61685 ○BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG+Blu-ray(スマプラ対応)】

初回生産限定

AVC1-61686/B \4,620（税込）

仕様：デジパック・型抜き三方背ケース

特典：フォトブック

https://bmsg-music-shop.com/products/avc1-61686

＜DVD・Blu-ray収録内容（予定）＞（AVC1-61685/B・AVC1-61686/B 共通）

01.USOTSUKI -Music Video-

02.USOTSUKI -Behind The Scenes-

03.Green Light-Music Video-

04.Green Light-Behind The Scenes-

05.STARGLOW IS COMING

06.STARGLOW IS COMING -Behind The Scenes-

07.USOTSUKI -Photo Shooting Behind The Scenes- ○BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG(スマプラ対応)+グッズ】

初回生産限定

同梱：CD+バンドルグッズ (アクリルマルチスタンド・オリジナル集合トレーディングカード付き)

AVZ1-61687 \3,795（税込）

仕様：紙ジャケット

特典（封入）トレーディングカードC（全5種類セット封入）

応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

▼販売期間：2月12日（木）23:59まで

https://bmsg-music-shop.com/products/avz1-61687a

◾️＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-＞

SPECIAL SITE：https://starcruise2026.starglow.tokyo/ 2026年

4月10日（⾦）千葉・森のホール21

4月25日（⼟）栃⽊・栃⽊総合⽂化センター（メインホール）

4月29日（⽔・祝）静岡・アクトシティ浜松⼤ホール

5月1日（⾦） 愛知・Niterra⽇本特殊陶業市⺠会館フォレストホール

5月2日（⼟）京都・ロームシアター京都メインホール

5月4日（⽉・祝）宮城・仙台サンプラザホール

5月10日（⽇）東京・LINE CUBE SHIBUYA

5月31日（⽇）北海道・札幌⽂化芸術劇場hitaru

6月10日（⽔）⼤阪・オリックス劇場

6月12日（⾦）神⼾・神⼾国際会館こくさいホール

6月14日（⽇）⾹川・レグザムホール 大ホール

6月20日（⼟）福岡・福岡市⺠ホール ⼤ホール

7月5日（⽇）新潟・新潟テルサ

7月10日（⾦）広島・広島上野学園ホール

7月11日（⼟）岡⼭・岡⼭芸術創造劇場ハレノワ⼤劇場

7月19日（⽇）⽯川・本多の森 北電ホール

7月25日（⼟）沖縄・那覇⽂化芸術劇場なはーと ⼤劇場 ▼チケット料金

全席指定：9,900円（税込）

※3歳以上有料。3歳未満⼊場不可。

※会場規定により一部着席指定席となる場合がございます。 ▼枚数制限

1公演お一人につき2枚まで

※同行者もSTARGLOW Official Fan Club「STARS」会員およびB-Town〈Architect/Resident〉会員限定 ▼チケット先行受付（抽選）

・B-Town〈Resident〉会員先行

受付期間：2月19日（木）15:00〜2月25日（水）23:59

当落発表/入金期間：3月5日（木）15:00 〜 3月10日（火）23:00