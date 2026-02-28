[2.28 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第4節](富山)

※14:00開始

主審:佐々木慎哉

<出場メンバー>

[カターレ富山]

先発

GK 99 原田岳

DF 3 香川勇気

DF 13 深澤壯太

DF 56 岡本將成

MF 9 吉平翼

MF 11 小川慶治朗

MF 14 谷本駿介

MF 20 チョン・ウヨン

MF 28 布施谷翔

MF 33 高橋馨希

FW 39 古川真人

控え

GK 1 平尾駿輝

DF 19 實藤友紀

DF 23 西矢慎平

MF 7 亀田歩夢

MF 8 松岡大智

MF 22 椎名伸志

MF 32 溝口駿

FW 30 中島裕希

FW 42 キム・テウォン

監督

安達亮

[FC大阪]

先発

GK 1 菅原大道

DF 11 堤奏一郎

DF 13 美馬和也

DF 23 秋山拓也

DF 40 川上竜

MF 10 久保吏久斗

MF 26 土肥航大

MF 28 東家聡樹

MF 37 家坂葉光

FW 9 島田拓海

FW 29 菅原龍之助

控え

GK 31 関沼海亜

DF 5 水口湧斗

DF 6 舘野俊祐

MF 7 木匠貴大

MF 14 住田将

MF 15 福井和樹

MF 41 野瀬龍世

FW 27 和田育

FW 88 松本孝平

監督

藪田光教