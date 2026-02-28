富山vsFC大阪 スタメン発表
[2.28 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第4節](富山)
※14:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 99 原田岳
DF 3 香川勇気
DF 13 深澤壯太
DF 56 岡本將成
MF 9 吉平翼
MF 11 小川慶治朗
MF 14 谷本駿介
MF 20 チョン・ウヨン
MF 28 布施谷翔
MF 33 高橋馨希
FW 39 古川真人
控え
GK 1 平尾駿輝
DF 19 實藤友紀
DF 23 西矢慎平
MF 7 亀田歩夢
MF 8 松岡大智
MF 22 椎名伸志
MF 32 溝口駿
FW 30 中島裕希
FW 42 キム・テウォン
監督
安達亮
[FC大阪]
先発
GK 1 菅原大道
DF 11 堤奏一郎
DF 13 美馬和也
DF 23 秋山拓也
DF 40 川上竜
MF 10 久保吏久斗
MF 26 土肥航大
MF 28 東家聡樹
MF 37 家坂葉光
FW 9 島田拓海
FW 29 菅原龍之助
控え
GK 31 関沼海亜
DF 5 水口湧斗
DF 6 舘野俊祐
MF 7 木匠貴大
MF 14 住田将
MF 15 福井和樹
MF 41 野瀬龍世
FW 27 和田育
FW 88 松本孝平
監督
藪田光教
