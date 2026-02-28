辻希美＆杉浦太陽「休日の癒し」第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんとの密着3ショットに反響「すごく幸せそうでほっこり」「理想すぎる」
【モデルプレス＝2026/02/28】俳優の杉浦太陽が2月27日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの辻希美と第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんとの3ショットを公開した。
【写真】5児のタレント夫婦「休日の癒し」生後6ヶ月第5子との3ショット
杉浦は「休日の癒し」とコメント。辻が抱っこした夢空ちゃんを真ん中にして、辻と自身が夢空ちゃんの頭に頬をつけた親子3人の密着ショットを公開した。また、満面の笑顔の自身が笑っている夢空ちゃんを抱っこした親子ショットも披露している。
この投稿に、ファンからは「すごく幸せそうでほっこりする」「夢空ちゃんの笑顔が可愛すぎる」「素敵な家族」「いつも仲良しで憧れる」「理想すぎる」などの声が上がっている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】5児のタレント夫婦「休日の癒し」生後6ヶ月第5子との3ショット
◆杉浦太陽、辻希美＆夢空（ゆめあ）ちゃんとの3ショット公開
杉浦は「休日の癒し」とコメント。辻が抱っこした夢空ちゃんを真ん中にして、辻と自身が夢空ちゃんの頭に頬をつけた親子3人の密着ショットを公開した。また、満面の笑顔の自身が笑っている夢空ちゃんを抱っこした親子ショットも披露している。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「すごく幸せそうでほっこりする」「夢空ちゃんの笑顔が可愛すぎる」「素敵な家族」「いつも仲良しで憧れる」「理想すぎる」などの声が上がっている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】