【本音レビュー】3COINS派ママ必見！salut!「おうちモバイルステーション」で生活感オフ
3COINSと同じパルグループから生まれたsalut!（サリュ） は、ナチュラルで優しい雰囲気のインテリア雑貨が人気のブランド。
スマホやタブレットの充電コードが絡まったり、電源タップが床に出しっぱなしになったりと、充電まわりの“ごちゃつき問題”に悩んでいたわが家で試してみたのが、WEB限定商品の「おうちモバイルステーション」です。
生活感が出やすい充電スペースを可愛く整えられるのか、ママ目線でレビューします。
salut!のおうちシリーズは、インテリアとして飾っても可愛いナチュラルデザインが特徴。「おうちモバイルステーション」も、屋根つきのおうち型で生活感を隠しつつ、インテリアともなじむデザインになっています。
価格は税込2,750円ですが、天然木素材でつくりもしっかりしているなら高過ぎるお値段ではないかも。
天然木の風合いがよく出た屋根部分は、簡単に取り外しができますよ。シンプルな家具の中のちょっとしたアクセントにも◎。
置くだけで空間全体がほんのり優しい雰囲気になるのも素敵です。
生活感が出やすい電源まわりをしっかり整理
わが家ではTVボードの端に置き、ごちゃごちゃして隠したかった配線コードを収納することにしました。写真のような状態のコードは、できれば見えない部分に隠したいですよね。
サイズは高さ約16.5cm×幅約27cm×奥行き約17cmと内寸もゆったりめで、電源コードのタップもスッキリ収まりました。リビングのサイドテーブルやダイニングのコンセント横、子ども部屋のちょっとしたスペースにも置けそうです。
重さ約980gとそこまで重くないので、移動させやすいのも嬉しいポイント。
スマホやタブレットの定位置にもぴったり
屋根部分には溝があり、スマホやタブレットを立てかけて収納できます。コードを通す穴も空いているため、充電しながら使えるのも機能的。
スマホの明確な定位置が決まったので、よくスマホを持ちながら移動する私は「スマホどこやったっけ？」と、家の中でウロウロとムダに探す時間が減りました。
タブレットをソファに放置しがちな子どもたちも、「見終わったら白いお家の上に戻す」と約束したことで、以前よりきちんと片付けるようになった気がします。
使う前に知っておきたいこと
素材に天然木を使っているため、木目や色味に個体差や小傷があることも。また、おうち型で屋根がある分、背の高いアイテムは入りきらない場合もあります。不安なママは、あらかじめ収納したいコードや電源タップ類が入るかサイズを確認しておくと安心です。
思わず揃えたくなる可愛い「おうち」
salut!の「おうちモバイルステーション」は、生活感が出やすいコード類をセンス良く収納したいママに特におすすめ。salut!には「おうちシリーズ」と呼ばれるアイテムが他にも展開されていますよ。
撮影、文・編集部