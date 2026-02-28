この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ディズニー開園待ちで「知らないと損する」意外な落とし穴とは？30分以上の差がつく列選びの極意

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ディズニー系YouTuberの二コート氏が、YouTubeチャンネル「LeavesJanChannel」にて「【変わった】ディズニーに最速で入園する方法教えます！ディズニー開園待ち完全攻略：2026年最新版」と題した動画を公開した。多くのゲストが殺到する朝の開園待ちにおいて、知っているだけで入園時間に数十分の差がつく「列の選び方」や「必須知識」を体系的に解説している。



二コート氏はまず、大前提として「公式の開園時間は9時となっているが、実際は異なるケースが多い」と指摘する。混雑緩和のため、8時15分や8時30分など、前倒しで開園するのが通例となっており、9時を目指して来園すると既に入園待ちの長蛇の列に巻き込まれることになる。「情報を知っているだけで他の人よりも早く入園することができる」とし、早めの到着を促した。



動画の核心となるのは、入園のボトルネックとなる「手荷物検査」の攻略法である。東京ディズニーシーの場合、ノースゲートとサウスゲートがあるが、二コート氏はノースゲート側の「ハッピーエントリー（ディズニーホテル宿泊者特典）利用者専用列のすぐ左隣」の列が早く進む傾向にあると解説する。これは、ハッピーエントリー利用者を迅速に入園させるために複数の検査ゲートを稼働させており、その恩恵を隣接する一般列も受けられるためだという。「階段状に列の長さが短くなっていく現象」が起きるとし、何も考えずに並ぶよりも大幅に時間を短縮できる可能性があると語った。



一方、東京ディズニーランドについては、駅側と駐車場側などで手荷物検査の方式が異なると説明。駅側は「ス通りするだけで検査を終える機械式」が導入されており、手動式の駐車場側よりも消化スピードが速い。しかし、混雑時には駅側の列がピクニックエリアまで伸び、逆に移動距離が長くなるリスクもあるため、状況に応じた判断が必要だと注意を促した。また、ランドでもハッピーエントリー列の近くに並ぶことで、先行入園者が掃けた後に列が一気に進む現象が発生すると紹介したが、このテクニックは周知されつつあり、かえって混雑する場合もあると付け加えた。



さらに二コート氏は、開園待ちの際のトイレ事情についても言及。リゾートライン駅舎下のトイレは立地の良さから激しく混雑するため避け、各ゲートの奥まった場所にあるトイレを利用するのが賢明だとアドバイスした。二コート氏は「ディズニーという場所を楽しむには難しく考える必要は全くない」としつつも、朝のスタートダッシュを成功させるためには事前の情報収集が不可欠であると結論付けた。