「尊敬されて、年収が高い安定した職業＝医者」は幻想！　現役医師が語る【医師に向いている】特性

AIの登場により、「病院の診察室にいる白衣のお医者さん」のイメージは、いまからの10年で大きく変わる。

その激変の時代に医師になるとはどういうことか。

医師であり、医療未来学者でもある著者が、これから医師になろうとする娘、そして医学部を目指す若い人たちへ向けて語る、医師の仕事のリアルとキャリア、そして「未来の医師の姿」とは。『医療未来学者の父が 医師になる娘へ語る これからの医の世界』より気になる章をピックアップしてご紹介します。

医師は「尊敬されて、年収が高く、安定した職業」という幻想

『医療未来学者の父が 医師になる娘へ語る これからの医の世界』を書くにあたり、編集者といろいろ話をしていたときに、ふと「医師は尊敬されて、年収が高く、安定した職業ですよね」と言われました。僕からすると、「えーっ？ なんでそう思う??」って感じ。でも、世間のイメージも、どうやらだいたい似たようなものらしい。昨今の「医学部人気」も、そのイメージが影響している部分が大きいのでしょう。

子どもを医師にしたい親にも、医師を目指す若者にも、そのように思い込んでいる人が多いと思うから、ここではっきり伝えておきます。それは完全な幻想です。もしかするとあなたも、周りにいる医学部生も、一時期、そんなイメージを持ったことがあるかもしれない。でも、現実の医師の姿はまったく異なります。

僕自身も「尊敬されている」という感覚は持っていません。なぜ尊敬に値するのか、正直よくわからない。もちろん、医師が患者さんから感謝されることは非常に多い。それは確かに事実だと思う。人に「感謝される」仕事として、真っ先に医師を挙げる人は多いでしょう。尊敬とまでいかなくても、社会に必要とされるという意味で、これほどわかりやすい職業はないですから。

でも、まともな医師なら、そこを重視していないはず。僕の同級生で東大病院にいる教授連中も、「尊敬される仕事だから嬉しい」なんて思ったこともないでしょう。

収入についても、世間のイメージと実際はまるで違います。医学部の難易度や、医師になるまでに必要な膨大な時間と労力と費用を考慮すると、割に合わない。特に、勤務医の収入は、仕事内容や労働時間を考えると、決して高いとは言えません。東大医学部を出ているからといって、給料が倍もらえる訳ではない。もし学歴を武器にして、もっと効率良く稼ぎたいなら、医師なんか選ばず、ビジネスの世界で勝負するほうが、よほど大金を手にできるでしょう。その現実を、世間はまだ知らないのです。

医師はお金持ち、というイメージは、一部の開業医に関して言えば当てはまります。ただし、開業医は基本的に個人で経営リスクを背負っています。2億から5億円、場合によってはもっと借金を抱えている医師も少なからずいます。医師の開業資金であれば、金融機関が安易に貸してしまうという背景もあります。そして仮に、借金を返済できたとしても、経営難に陥り、消えていく病院は最近どんどん増えています。かつて歯科医がそうだったように、開業すれば必ず儲かる時代は少し前に静かに終わったのです。

廃業した歯科医は結局、誰かに雇われるしかありません。同じように2億円、3億円の借金を抱えたまま、勤務医として働く医師もいます。びっくりするかもしれないけれど、自己破産する医師もいる。年収4000万円で、銀座で豪遊する生活を夢見て開業したとしても、一方で、借金地獄に堕ちる可能性もあるのです。

医師という職業の安定性についても、世間に大きな誤解があるようです。当たり前ですが日本の医療制度は、国にべったりくっついている。厚生労働大臣が交付者である医師免許証は日本の法律に基づくため、原則的に日本でしか通用しません。海外で診療を行うには、その国の医師免許が必要で、仮にそのことを無視してもし日本の医師が海外で医療行為をすれば、場合によっては殺人罪に問われる可能性さえあります。

この「国への依存」が医師の仕事の最大の弱点でもあります。つまり、国の政策によって、医師の働き方が左右されるからです。今の世でも、医師は、現実的には失業保険の給付はしてもらえません。仕事はいくらでもあるから、失業などあり得ない、ということです（制度的には雇用保険加入一年以上で出る）。もちろん、医師は医師免許という「鍵」を使い、さまざまな扉を開くことができます。でもその扉の先には、必ずしも「薔薇色の未来」が待っている訳ではありません。

たとえば、昨今話題の美容医療の世界。美容医療へ進む若手医師が増えています。「保険診療は大変、美容医療のほうが楽で儲かる。専門性が違うだけで悪いことをしている訳ではない」といった理由です。

医師免許があれば誰でも美容外科医を名乗れるため、雇われ医師として複数の美容クリニックを掛け持ちする若者もいます。最近は、医学部を卒業して初期臨床研修を修了したら、すぐ美容クリニックに就職する「直美」が問題視されています。未熟な医師が外科手術をすれば、当然、トラブルも多くなる。驚くべきことに「直美」の数は、この10年で10倍以上に増えています（「『10年で12倍』急増する『直美』の医師」MBSニュース、2025年8月22日など）。

日本の医療保険制度には、甘い側面があり、抜け道を許容してきたのも事実です。しかし、医師不足になり、財政が厳しくなれば、そうはいきません。国は、美容医療へ医師が流れている動向を憂慮し、保険診療に最低5年程度従事しなければ、開業した美容クリニックに保険診療の提供をさせないといった規制を強化しようとしています。新聞記事には「開業規制」と書かれますが、その本質の一つは、美容外科医を減らしたいという国の意図でしょう。

AI全盛時代。この本で何度も触れるように、AI時代は医師の役割や働き方は激変するのです。そこを知らないで、のほほんとしていると、まさに「医の中の蛙（かわず）」になってしまう。もうちょっとちゃんと自分自身を振りカエルことがなければ、のどかな田園風景は一変し、困ったことになると思います。

概して、今50代の医師であれば、今の仕事の仕方の延長でAI時代へ突入しても、なんとか「逃げ切れる」かもしれません。あと20年ちょっとくらいの話なので。

しかし、それより若い医師、また、これから医師を目指すあなたたちにとっては、ここが大きな考えどころです。医学部や医師という職業に本当の興味がないのに、「なんとなく」「成績がいいから」と進路選択するのは、あまりに愚かです。

「無理に（医学部に）来ないでね」

そう強く伝えておきたいと思います。

安易な考えで進むべき道を間違え、「こんなはずじゃなかった」と後悔する。これほど無念で、やりきれないことはないでしょう。医師免許は、確かに大きな可能性をもたらします。しかし、真の「やりがい」を見つけるためには、進むべき道を正しく見極め、後悔のない選択をしなければいけない。間違っても、「尊敬されて、年収が高く、安定した職業」という幻想に惑わされてはいけません。何のために医師を目指すのか、自分と向き合い続けて、後悔のない道を選んでほしいのです。

医師という職業は、決してあなたを裏切りません。でも、あなたが医師という職業を裏切れば、必ずしっぺ返しを食らう。この警鐘をどうか忘れないでほしいと思っています。

人が好きで、おせっかいなくらいが医師に向いている

医師に向いているのは、人が好きな人間。これは僕が確信していることです。たとえば、友達同士がトラブルを起こしたとき、その理由を聞いて仲裁に入ろうとする人と、まったく無関心な人がいます。どちらが医師に向いているか想像してみてください。

言うまでもなく、他人に関心がない人より、割って入る前者のほうが、圧倒的に医師に向いています。医師の基本的な思考回路は、まさにこういう感じで、目の前の人に起きている問題の解決策を、頭をフル回転させて考える。これを日々、何度も繰り返しているのです。

そのため、「対人スキル」は医師にとって生命線とも言える能力です。そこが欠けている人は、医学部で同級生と切磋琢磨しようとしても、うまくいかない現実に直面するでしょう（対人スキルについては第7章で改めて書きます）。

さらに言うと、「おせっかい」に近いぐらいの人が、医師にもっとも向いていると思っています。病院には、放っておいても元気な人は来ません。反対に、誰かが助けてあげなければ日常生活に支障をきたすような、病気やケガで困っている人ばかりがやってきます。そのため、なんとかしてあげようという気持ちが自然に湧かなければ、そこですべてが終わってしまうのです。

でも、それと、前回触れた「人の役に立ちたい」というのは、似ているようで違います。どこに違いがあるの？ と思うかもしれないけれど、天と地ほどの違いがある。それは、思わず目の前の人を「なんとかしてあげたい」と感じる気持ちです。孟子の言う「怵綃惻隠之心（じゅってきそくいんのこころ）」。たとえば、目の前で転びそうな子がいたら、反射的に手を差し伸べてしまうような、ついつい体が動いてしまう感覚に近い。これは「人の役に立ちたい」というより、もっと原始的で、直感に根ざしたものでしょう。本能的な何かが、医師という職業において極めて重要なのです。

「人の役に立ちたい」という思いだけだと、「こんなにやってあげたのに」という見返りを求める気持ちが、顔を出してしまうこともあるかもしれない。自分の存在価値や承認欲求を満たしたい感覚に近い。でも、転びそうな人に手を差し出して、その子がスタスタと歩いていったら、「ああ、良かった！」と安堵して、それだけで満足して、何も求めないはずです。同様に、医師の仕事も「見返り」とはまったく関係のない世界です。

だから、「人の役に立ちたい」という言葉は、一見すごく美しく正しいように聞こえるけれど薄っぺらい、と僕は思って生きてきたのです。医師に求められるのは、役に立つか立たないかなど考える暇もなく、困っている人がいたら助けずにはいられない「おせっかい魂」なのです。

今は、ハラスメントやコンプライアンスに敏感な時代。だから人におせっかいをすると、かえってトラブルになると、過剰に気を遣う傾向があるかもしれません。

でも考えてみてください。病院には、「困り果てた人」がやってきます。患者さんは身体の不調だけでなく、底知れない不安や孤独、時には人生への絶望すら抱えている。そんな人たちの言葉を、ただ聞いて終わるだけでなく、一歩踏み込んで「本当に求めているもの」を察知する。そして、なんとかしてあげようとする。そうした気持ちが医師には必要なのです。

こういう感覚は、一朝一夕に身につくものではありません。普段から周囲の人と触れ合い、時には語り合い、さまざまな人の価値観に入り込む中で、少しずつ育まれていくものです。地道な積み重ねが、医師にとってもっとも価値ある「生きた教科書」になる。そこにはどんな医学書にも載っていない、血の通った人間から学ぶべき宝物が静かに埋まっているのです。

僕の知り合いの中にも、学生時代は勉強一辺倒で、他人と人間関係を築くのが苦手なまま医師になってしまった人が何人かいます。医学部時代は、「なんでこの人が医学部に？」と首を傾げたこともあった。医師になってからも、医療の知識は豊富でも、患者さんとの心の架け橋を築くのに苦労している人が少なくありません。中学受験をして、中学高校時代もずっと塾通いをして……、勉強だけできる人が医学部に紛れ込んでしまうと、何割かはそういう「ミスマッチ」が発生してしまう。これは、今の医療界の深刻な問題の一つかもしれません。

患者さんは生身の人間です。喜怒哀楽を持つ存在だから、論理的に正論を振りかざすだけでは、納得してもらえないこともある。だから医師には、人の感情に寄り添い、理解しようとする「人間力」が何よりも求められるのです。

といっても、難しく考える必要はありません。学生のうちから、積極的に人と出会い、深く関わってください。そして、自分と異なる人の話に耳を傾け、表情や仕草から、言葉にならない心の声を読み取る努力をしてほしい。そうした姿勢で人への主体的な関わりを続けていれば、本物の医師に成長できるでしょう。人が好きで、ちょっとおせっかいなくらいの医師になる。それが患者さんにとっても、あなた自身にとっても、幸せな姿なのです。

