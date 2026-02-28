又吉直樹の“カルタの句”を原案にした連続ドラマ『失恋カルタ』が、梅澤美波、西垣匠、加藤小夏のトリプル主演で3月31日よりTBS／MBSドラマイズム枠で放送されることが決定した。

参考：乃木坂46 梅澤美波が明かす、変化した齋藤飛鳥＆山下美月との関係性 『映像研』は“勝負”の作品に

本作は、芸人・作家のピース又吉が、自身の朗読会で読むテキストとして失恋の孤独や恋愛の瞬間を書き、イラストレーターのたなかみさきが絵札を手がけた『失恋カルタ』を原案としたラブストーリー。

大学のボードゲームサークルで出会った夏野千波、馬路光、野田彩世。毎日あーだこーだ言いながら、それなりに暮らしているように見えるが、それぞれが“拗らせた恋愛の悩み”を抱えている。27歳、恋とか愛とか結婚とか。そろそろ深く考え始めた時、参列した結婚式で友人の美咲が式から逃げてしまったのをきっかけに、3人は、それぞれ抱える恋の問題に向き合い始めていく。

正義感が強く、何事も一生懸命で恋にも真っ直ぐぶつかる恋多きバリキャリOL、夏野千波役には、乃木坂46でキャプテンを務め、舞台『七つの大罪 The STAGE』シリーズやドラマ『デスゲームで待ってる』（カンテレ・フジテレビ系）にも出演した梅澤が決定。本作が乃木坂46現役最後のドラマとなる。

同性愛者であることをカミングアウトしており、普段は冷静だが、恋愛のことになると不安になりやすいフリーライターの馬路光役は、『みなと商事コインランドリー』（テレ東系）や『続・続・最後から二番目の恋』（フジテレビ系）などの西垣が務める。

そして、恋愛を冷めた目で見ており、恋愛に振り回される千波と光をバカにしている野田彩世役は、ドラマ『I”s』（BSスカパー！）、『ウイングマン』（テレ東系）に出演し、ホラーゲーム『SILENT HILL f』の主人公のモデルとしても話題となった加藤が演じる。

なお、監督は映画『愛されなくても別に』や『復讐の未亡人』（テレビ東京系）などの井樫彩、脚本は『ひと夏の共犯者』（テレ東系）や『ふったらどしゃぶり』（MBS）などの開真理が担当する。

あわせて、こたつに入って笑いあう3人の様子を捉えたティザービジュアルも公開された。

コメント梅澤美波（乃木坂46）（夏野千波役）夏野千波を演じます、梅澤美波です。失恋という普遍的なテーマの中で、答えや正解を欲しがってしまう日々でしたが、人間臭く不器用に生きる毎日は私にとって忘れがたい時間になりました。心にある感情を頭で整理してしまいがちな私にとって、感情に素直な千波の姿が羨ましく映りました。そんな魅力的な人物を演じさせていただいております。共に主演を務める、大きな信頼を寄せるおふたりと、とにかく！ 最高のスタッフチームと一緒にこの作品を作りました！ 又吉さんのカルタをドラマとして立ち上げる一員になれたこと、心より嬉しく思います。胸に刺さる言葉で溢れ返っております…お楽しみに！

西垣匠（馬路光役）馬路光役で出演させていただきます。西垣匠です。最初に脚本を読んだ時は、共感の嵐でした。「こういう気持ちになるよなぁ」「こんなこと言っちゃったなぁ」皆様にも、きっと心に刺さる部分があると思います。僕が今回演じる光は、同性愛者です。リアリティ溢れる悩みや葛藤が描かれているので、そちらにも注目していただきたいです。クスッと笑えて、切なくて、それでいて、人の温かさが伝わる作品になっていると思います。ぜひ、放送をお楽しみに！

加藤小夏（野田彩世役）加藤小夏です。滑ったり、絡まったり、びしょ濡れになったり、そんな人生を滑稽でも全力で生きるっていいなとこの作品を通して私は思えたので、彩世を通してそんなふうに思ってもらえたら嬉しいです。台本を手に取ったときから、千波と光との時間が輝いてほしいと祈りながら過ごしていました。美波と匠くんとの3人だからこそできた『失恋カルタ』、ぜひご覧ください。あ、放送までもう少しあるので、又吉さんの失恋カルタの句を読みながら待っていてくれたら嬉しいです。

又吉直樹（原案）どの時代にも失恋で悩んでいる人がいるので、なにか楽しく笑える方法はないかと考え、一人で作ったのが、『失恋カルタ』です。今、思えばどうかしていたのかもしれません。でも、そんな『失恋カルタ』から着想を得て、ドラマを作ってくださるということで、嬉しさと期待を感じています。脚本を拝見しましたが、素晴らしかったです。僕の想定を大きく超えていく人間関係と、会話の面白さが組み合わさって、様々な繊細な気付きを与えてくれる物語になっていると思います。なにより、失恋は辛いこともあるけれど、誰かを好きになるというのは素敵なことだなと気付かせてくれます。脚本も制作陣もキャストの皆様も素敵な方なので、ただただ楽しみにしております。

井樫彩（監督）この作品は、又吉直樹さんのカルタの句を起点とした恋愛ドラマです。句を通して自分の感情を整理し、振り返る主人公たち。梅澤さん、西垣さん、加藤さん演じる3人の主人公のそれぞれの恋愛、そして、失恋。恋愛のもつ、やるせなさも切なさも、そして愛おしさも詰まった作品になっているかと思います。ぜひご覧ください。

開真理（脚本）又吉直樹さんの『失恋カルタ』。切なさも、笑いも、涙もあるカルタの句をもとに、失恋のドラマを作りました。恋はいつだって楽しくて、怖くて、思い通りにはならない。恋をしない人が増えていると言われる今、あえて真正面から恋愛を描いています。可愛い3人の恋を、最後まで見届けていただけたら嬉しいです。（文＝リアルサウンド編集部）