信念を曲げない選択が、最後に大きなうねりを呼び込んだ。「大和証券Mリーグ2025-26」2月27日の第1試合はTEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）がオーラスに親跳満をツモり逆転トップ。試合後は柔和な笑みでファンへ挨拶、レギュラーシーズン突破を誓った。

【映像】卓が割れる！？瀬戸熊直樹、激しい“トルネードツモ”

この試合は東家からEX風林火山・永井孝典（最高位戦）、赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）、瀬戸熊の並びで開始。瀬戸熊は東2局、滝沢とのめくり合いを制して2000点の加点とした。東4局も滝沢から同様の展開で5800点を入手。大きく抜け出す選手がいないまま南場へ。

南1局3本場、浅見が満貫をツモ。瀬戸熊は2着目で迎えた南3局1本場、平和・ドラ2のテンパイを入れるも、永井の仕掛けを警戒してダマテン。結果は一発ツモ。リーチなら跳満も見えた手だったが、5200点でも十分に価値のある加点となり、浅見との差を詰めた。

そして迎えた南4局、浅見が平和をダマテンで構え、逃げ切りを図る中、瀬戸熊も3索と6索の待ちでツモリ三暗刻をテンパイする。6索はドラで、すでに567のメンツで1枚使っている特殊な形。6索ならば出アガリも見込めるだけに即リーチは難しく、ここでもダマテンを選んだ。

その後、全員がテンパイという息詰まる展開。瀬戸熊が14巡目に力強く叩きつけたのは、4枚目の6索だった。ツモ・三暗刻・ドラ4の1万8000点が成就し、点棒は5万点オーバー。土壇場での大物手に、ファンからは「せとくまないっすぅ！」「バチコーン！！！」「えらい！！！」「とんでもねえの来た」と歓声が上がった。

試合後は「試合の間隔が空いたので、前回の4着の試合を見直していたら、タッキーがめちゃくちゃ強くなっていることに気付きました。ダメなシーンをインプットして、試合の成果を出せるように頑張りました」とコメント。実際この日は、滝沢のリーチに対して2度直撃のロンを決めた。

南4局の決定弾については「6索も3索もいないわけではないので、ツモアガるつもりで」と説明。南3局1本場のダマテンについては「前回の対局でリーチ判断を間違っていた。親を起点にして組み立てようと」「あそこは後悔していません。（5200点のツモは）僕の中では100点満点です」と語った。

ファンには「ふがいない成績が続いていましたが、ようやく皆さんにいい報告ができるトップが取れました。4人で力を合わせて、必ずレギュラーシーズンを突破できるように頑張ります」と笑顔でコメント。ボーダー上で踏みとどまるために、そして瀬戸熊にとって自信を取り戻す大きな白星となった。

【第1試合結果】

1着 TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）5万1500点／＋71.5

2着 赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）3万2300点／＋12.3

3着 EX風林火山・永井孝典（最高位戦）1万3500点／▲26.5

4着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）2700点／▲57.3

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）