【バカでも作れる飯？やってみ？】当たり前じゃない「感謝を忘れないで！」＜第20話＞#4コマ母道場
家事の中でも、とくに負担が大きいのが毎日の食事作り。献立を考え、買い物をして、調理して……食べ終われば後片付けまで待っています。そんな手間ひまかけた食事を否定されたら……？ 誰だって腹が立ちますよね。
第20話 感謝の気持ち
【編集部コメント】
ユウスケさんはあの一件以来、少しずつ自分にできることを探してくれるようになったそう。以前は食べ終わった器を流しにもっていこうとすらしなかったようですが、お皿洗いをするようになったり、ほうれん草のごまあえを実際に作ってみようとしたりと、感謝や理解が少しずつ行動となってあらわれてきました。何事も行動には労力がかかります。状況が大変であればなおのこと。しかしそれは当たり前でなく感謝されるべきことなのです。今回はその大切さを学べた気がします！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
