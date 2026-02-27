大谷は28スイングで11本の柵越え、その直前に中田翔氏と談笑

豪快フリー打撃直前……カメラが捉えた再会にファンも歓喜している。大谷翔平投手（ドジャース）が27日、中日との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」の試合前に打撃練習を実施した。直前には昨季限りで現役引退した中田翔氏と談笑していた。

大谷はこの日、28スイングで11本の柵越えをマークした。4階席への特大アーチも放ち、ドジャースでの登場曲が流れる粋な演出も相まって、球場は大きな歓声に包まれた。その圧倒的な打撃ショーに向かう直前、グラウンドに姿を見せた大谷が歩み寄ったのが、日本ハム時代の“先輩”である中田氏だった。

中田氏はこの日、テレビ解説を務めるためにバンテリンドームを訪れていた。スーツ姿の先輩のもとへ侍ジャパンのウェアに身を包んだ大谷が笑顔で挨拶に向かい、久々の再会に和やかな表情で言葉を交わして旧交を温めていた。

日本ハム時代にともに戦った2人の胸熱な再会シーンに、SNS上のファンも大興奮だった。「熱い 熱いぞこの再会は」「先輩嬉しそう」「え、待って中田翔さんと大谷さん再会してるのはアツいよ」「大谷さんも久々の再会で嬉しそう」といったコメントが相次いで寄せられた。大一番を前にグラウンドで見せたリラックスした表情と先輩との絆が、大きな反響を呼んでいる。（Full-Count編集部）