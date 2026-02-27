ディズニーがF1と共に「ミッキー＆フレンズ」とファンをつなぐ限定コンテンツ、グッズ、特別な体験を提供する、2026年レースシーズン開幕に向けた特別キャンペーン「Fuel the Magic」を始動！

オーストラリアのグランプリに先駆け、WEBTOONにて「Mickey & Friends × F1」コミックシリーズが配信されるほか、ディズニーストア、GENTLE MONSTERのほか、グローバルライセンシーによる新作コレクションが世界各国で随時販売されます。

ディズニー「F1」特別キャンペーン「Fuel the Magic」

2026年の「F1」レースシーズン開幕に先立ち、ディズニーとF1が複数年にわたるコラボレーションキャンペーン「Fuel the Magic（フュエル・ザ・マジック）」の継続展開を発表。

2025年11月のラスベガスグランプリでの話題を追い風に、ディズニーとFormula 1は、2026年レースシーズンのキャンペーンをオーストラリアグランプリから本格始動させます。

その後、中国グランプリ以降へと続く複数のレースを通じて、キャンペーンが展開される予定です。

2026年、ディズニーとF1のコラボレーションを象徴する「Fuel the Magic」キャンペーン。

WEBTOONによる限定コンテンツをはじめ、新たなグッズ、そして魅力的なエンターテインメントを通じて、各レース開催都市の熱量と「ミッキー＆フレンズ」の豊かな個性を融合する体験をゲストにお届けします。

WEBTOONによる、レースをテーマにしたオリジナルコミックシリーズを配信

配信開始日：2026年3月6日（金）

配信：WEBTOONのグローバルプラットフォーム上で独占配信

ディズニーとWEBTOONは、オリジナル縦型コミックシリーズ「Mickey X F1 Racing to the Top!」を制作。

コミックは、2026年のF1レースシーズンを通じて、WEBTOONのグローバルプラットフォーム上で独占配信されます。

新たな世代のファンに向けて制作された今回のコミックでは「ミッキー＆フレンズ」の創造性と想像力をF1ならではの興奮やドラマと融合させた新キャラクターなどにも注目。

エリートレーシングの世界に着想を得たオリジナルストーリーで「ミッキー＆フレンズ」のキャラクターたちが力をあわせて困難を乗り越える姿を描きます。

限定グッズや特別イベント、主要グランプリにあわせて展開

「Fuel the Magic」キャンペーンに連動したブランドコラボグッズも充実。

3月13日から15日の中国グランプリを皮切りに、シーズンを通じて一部のF1レース会場のFanzoneなどでブランドコラボグッズを展開し、開催都市にインスパイアされたグッズラインや関連グッズが販売されます。

またその他ディズニー×F1グッズのフルラインナップは、F1 HubおよびGrand Prix Plaza、またF1.com公式ストアでも購入可能です。

さらに一部のレース期間、ディズニーによる特別エンターテインメントも実施。

F1仕様のスタイリッシュな装いの「ミッキー＆フレンズ」が登場し、記憶に残る体験が届けられます。

GENTLE MONSTERコレクションを公開

グローバルアイウェアブランドGENTLE MONSTER (ジェントルモンスター)が、レーシングのダイナミックなエネルギーを込めたディズニー×F1とのコラボレーション「2026 CIRCUIT Collection」を発表。

コレクションは、レーシングカーの構造的要素をGENTLE MONSTERならではの視点で再解釈し、スポーツとファッションの境界を超越した強烈な美学を反映させています。

高い耐久性を持ちながらも軽量な素材を適用し実用性を加えた全8種類のダイナミックなデザインで展開。

うち3種はコラボレーションにむけてデザインされたもので、レーシングパフォーマンスの要素と日常的な付け心地を融合させたコレクションです。

さらに「2026 CIRCUITコレクション」を記念し、ソウルと上海でポップアップも実施予定。

巨大な「ミッキーマウス」のスタチューとF1マシンが並ぶ空間で特別な世界観が体感できます。

ファッションや雑貨、コレクターズアイテムがさらに充実

初のDisney × F1コレクションに続き、ディズニーストアでは新作グッズを順次発売。

オーストラリアグランプリにあわせて、 F1ユニフォームを身にまとった「ミッキーマウス」のぬいぐるみがオーストラリア国内限定で発売されます。

その後、年内に各国への展開が予定されています（日本国内での展開時期等は未定）。

さらに、GENTLE MONSTER、そしてユニクロとのさらなるコラボレーションも展開予定。

ディズニーと F1、ユニクロが初のタッグを組み、「Fuel the Magic」キャンペーンを記念したコレクション「Disney x Formula1 UT」が発表されました。

3月にレースが開催される中国、日本を皮切りに順次世界各国での販売が予定されています。

また、オンラインストアでは拡充されたDisney × F1のグッズコレクションも販売。

ラインナップは、アパレル、雑貨、ぬいぐるみなど多岐にわたり、それぞれがレーシングカルチャーと「ミッキー＆フレンズ」を独自の視点で表現します。

新グッズについては、ディズニー公式グッズアカウントおよびディズニー・ショッピング公式アカウントにて順次公開予定です。

ディズニー・コンシューマ・プロダクツ プレジデント、タシア・フィリッパトス氏 コメント

F1とディズニーは、世界中を熱狂させるカルチャー現象を巻き起こしています。

そしてこのうねりは、まだ始まりにすぎません。

今年は、熱狂のその瞬間をシーズンを通じたストーリーへと発展させていきます。

WEBTOONとコミックを公開するという新たなデジタル施策により、ファンの皆さまにはレース週以外でも、F1の世界に触れ続けることができます。

各開催地の個性を捉えたグッズ展開や特別な体験を通じて、キャンペーンの世界観をリアルに体感していただけることを心待ちにしています。

F1 チーフ・コマーシャル・オフィサー、エミリー・プレイザー氏 によるコメント

ディズニーとの『Fuel the Magic』キャンペーンの継続は、単なるスポーツパートナーシップの枠を大きく超える取り組みです。

Formula 1とディズニーが手をとることで、没入型のカルチャーストーリーテリングと魅力的なエンターテインメントの力を融合することができます。

独自性あふれる商品展開やファン体験、デジタルコンテンツ、そしてWEBTOONとの連携を通じて、新規ファンから既存ファンまで、これまでにないかたちで私たちのスポーツとつながり、レースイベントを体験していただける機会をさらに広げていきます。

「ミッキー＆フレンズ」とファンをつなぐ限定コンテンツ、グッズ、特別な体験を提供。

ディズニーとF1が、2026年レースシーズン開幕に向け始動させた特別キャンペーン「Fuel the Magic」の紹介でした☆

© Disney

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキー＆フレンズとF1が加速させるレースシーズン開幕に向けた特別キャンペーン！ディズニー「Fuel the Magic」 appeared first on Dtimes.