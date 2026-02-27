　2月27日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3140銘柄。東証終値比で上昇は1309銘柄、下落は1747銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが107銘柄、値下がりは113銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は600円高と大幅高に買われている。
△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5451>　ヨドコウ　　　　　 1714　　+271（ +18.8%）
2位 <1489>　日経高配５０　　 3889.5　+491.5（ +14.5%）
3位 <2432>　ディーエヌエ　　　 3000　+340.0（ +12.8%）
4位 <3137>　ファンデリー　　　260.7　 +25.7（ +10.9%）
5位 <485A>　ＰｏｗｅｒＸ　　　 4150　　+310（　+8.1%）
6位 <9553>　マイクロアド　　　　919　　 +46（　+5.3%）
7位 <9301>　三菱倉　　　　　　 1500　 +67.0（　+4.7%）
8位 <9505>　北陸電　　　　　　 1158　 +50.5（　+4.6%）
9位 <500A>　ＴＯブックス　　　 3365　　+135（　+4.2%）
10位 <1514>　住石ＨＤ　　　　　954.9　 +32.9（　+3.6%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9171>　栗林船　　　　　　 1928　　-250（ -11.5%）
2位 <6470>　大豊工業　　　　　 1015　　 -94（　-8.5%）
3位 <4933>　Ｉｎｅ　　　　　　 1031　　 -95（　-8.4%）
4位 <5255>　モンラボ　　　　　122.1　 -10.9（　-8.2%）
5位 <4707>　キタック　　　　　　332　　 -29（　-8.0%）
6位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　　-0.7（　-7.0%）
7位 <4666>　パーク２４　　　　 2110　-140.0（　-6.2%）
8位 <4627>　ナトコ　　　　　　 1681　　 -97（　-5.5%）
9位 <4917>　マンダム　　　　　 3120　　-105（　-3.3%）
10位 <6675>　サクサ　　　　　　 7960　　-250（　-3.0%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2432>　ディーエヌエ　　　 3000　+340.0（ +12.8%）
2位 <4005>　住友化　　　　　　588.8　 +19.1（　+3.4%）
3位 <6976>　太陽誘電　　　　 4849.9　 +53.9（　+1.1%）
4位 <6902>　デンソー　　　　 2273.2　 +23.2（　+1.0%）
5位 <4061>　デンカ　　　　　 3714.9　 +35.9（　+1.0%）
6位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　　 2500　 +23.0（　+0.9%）
7位 <6301>　コマツ　　　　　 7598.1　 +65.1（　+0.9%）
8位 <5802>　住友電　　　　　　10450　　 +75（　+0.7%）
9位 <9008>　京王　　　　　　 4225.5　 +28.5（　+0.7%）
10位 <6752>　パナＨＤ　　　　 2553.9　 +16.9（　+0.7%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6302>　住友重　　　　　 6091.3　 -81.7（　-1.3%）
2位 <7974>　任天堂　　　　　　 8888　　-107（　-1.2%）
3位 <4543>　テルモ　　　　　　 2085　 -25.0（　-1.2%）
4位 <6988>　日東電　　　　　 3596.9　 -40.1（　-1.1%）
5位 <9064>　ヤマトＨＤ　　　 1892.9　 -21.1（　-1.1%）
6位 <6724>　エプソン　　　　　 2096　 -21.5（　-1.0%）
7位 <8697>　日本取引所　　　 2113.9　 -21.6（　-1.0%）
8位 <4042>　東ソー　　　　　 2702.7　 -26.8（　-1.0%）
9位 <5406>　神戸鋼　　　　　 2256.1　 -18.9（　-0.8%）
10位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　　697　　-5.3（　-0.8%）



