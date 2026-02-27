[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1309銘柄・下落1747銘柄（東証終値比）
2月27日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3140銘柄。東証終値比で上昇は1309銘柄、下落は1747銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが107銘柄、値下がりは113銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は600円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5451> ヨドコウ 1714 +271（ +18.8%）
2位 <1489> 日経高配５０ 3889.5 +491.5（ +14.5%）
3位 <2432> ディーエヌエ 3000 +340.0（ +12.8%）
4位 <3137> ファンデリー 260.7 +25.7（ +10.9%）
5位 <485A> ＰｏｗｅｒＸ 4150 +310（ +8.1%）
6位 <9553> マイクロアド 919 +46（ +5.3%）
7位 <9301> 三菱倉 1500 +67.0（ +4.7%）
8位 <9505> 北陸電 1158 +50.5（ +4.6%）
9位 <500A> ＴＯブックス 3365 +135（ +4.2%）
10位 <1514> 住石ＨＤ 954.9 +32.9（ +3.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9171> 栗林船 1928 -250（ -11.5%）
2位 <6470> 大豊工業 1015 -94（ -8.5%）
3位 <4933> Ｉｎｅ 1031 -95（ -8.4%）
4位 <5255> モンラボ 122.1 -10.9（ -8.2%）
5位 <4707> キタック 332 -29（ -8.0%）
6位 <8918> ランド 9.3 -0.7（ -7.0%）
7位 <4666> パーク２４ 2110 -140.0（ -6.2%）
8位 <4627> ナトコ 1681 -97（ -5.5%）
9位 <4917> マンダム 3120 -105（ -3.3%）
10位 <6675> サクサ 7960 -250（ -3.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2432> ディーエヌエ 3000 +340.0（ +12.8%）
2位 <4005> 住友化 588.8 +19.1（ +3.4%）
3位 <6976> 太陽誘電 4849.9 +53.9（ +1.1%）
4位 <6902> デンソー 2273.2 +23.2（ +1.0%）
5位 <4061> デンカ 3714.9 +35.9（ +1.0%）
6位 <1963> 日揮ＨＤ 2500 +23.0（ +0.9%）
7位 <6301> コマツ 7598.1 +65.1（ +0.9%）
8位 <5802> 住友電 10450 +75（ +0.7%）
9位 <9008> 京王 4225.5 +28.5（ +0.7%）
10位 <6752> パナＨＤ 2553.9 +16.9（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6302> 住友重 6091.3 -81.7（ -1.3%）
2位 <7974> 任天堂 8888 -107（ -1.2%）
3位 <4543> テルモ 2085 -25.0（ -1.2%）
4位 <6988> 日東電 3596.9 -40.1（ -1.1%）
5位 <9064> ヤマトＨＤ 1892.9 -21.1（ -1.1%）
6位 <6724> エプソン 2096 -21.5（ -1.0%）
7位 <8697> 日本取引所 2113.9 -21.6（ -1.0%）
8位 <4042> 東ソー 2702.7 -26.8（ -1.0%）
9位 <5406> 神戸鋼 2256.1 -18.9（ -0.8%）
10位 <3697> ＳＨＩＦＴ 697 -5.3（ -0.8%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5451> ヨドコウ 1714 +271（ +18.8%）
2位 <1489> 日経高配５０ 3889.5 +491.5（ +14.5%）
3位 <2432> ディーエヌエ 3000 +340.0（ +12.8%）
4位 <3137> ファンデリー 260.7 +25.7（ +10.9%）
5位 <485A> ＰｏｗｅｒＸ 4150 +310（ +8.1%）
6位 <9553> マイクロアド 919 +46（ +5.3%）
7位 <9301> 三菱倉 1500 +67.0（ +4.7%）
8位 <9505> 北陸電 1158 +50.5（ +4.6%）
9位 <500A> ＴＯブックス 3365 +135（ +4.2%）
10位 <1514> 住石ＨＤ 954.9 +32.9（ +3.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9171> 栗林船 1928 -250（ -11.5%）
2位 <6470> 大豊工業 1015 -94（ -8.5%）
3位 <4933> Ｉｎｅ 1031 -95（ -8.4%）
4位 <5255> モンラボ 122.1 -10.9（ -8.2%）
5位 <4707> キタック 332 -29（ -8.0%）
6位 <8918> ランド 9.3 -0.7（ -7.0%）
7位 <4666> パーク２４ 2110 -140.0（ -6.2%）
8位 <4627> ナトコ 1681 -97（ -5.5%）
9位 <4917> マンダム 3120 -105（ -3.3%）
10位 <6675> サクサ 7960 -250（ -3.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2432> ディーエヌエ 3000 +340.0（ +12.8%）
2位 <4005> 住友化 588.8 +19.1（ +3.4%）
3位 <6976> 太陽誘電 4849.9 +53.9（ +1.1%）
4位 <6902> デンソー 2273.2 +23.2（ +1.0%）
5位 <4061> デンカ 3714.9 +35.9（ +1.0%）
6位 <1963> 日揮ＨＤ 2500 +23.0（ +0.9%）
7位 <6301> コマツ 7598.1 +65.1（ +0.9%）
8位 <5802> 住友電 10450 +75（ +0.7%）
9位 <9008> 京王 4225.5 +28.5（ +0.7%）
10位 <6752> パナＨＤ 2553.9 +16.9（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6302> 住友重 6091.3 -81.7（ -1.3%）
2位 <7974> 任天堂 8888 -107（ -1.2%）
3位 <4543> テルモ 2085 -25.0（ -1.2%）
4位 <6988> 日東電 3596.9 -40.1（ -1.1%）
5位 <9064> ヤマトＨＤ 1892.9 -21.1（ -1.1%）
6位 <6724> エプソン 2096 -21.5（ -1.0%）
7位 <8697> 日本取引所 2113.9 -21.6（ -1.0%）
8位 <4042> 東ソー 2702.7 -26.8（ -1.0%）
9位 <5406> 神戸鋼 2256.1 -18.9（ -0.8%）
10位 <3697> ＳＨＩＦＴ 697 -5.3（ -0.8%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース