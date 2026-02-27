平野ノラ「バレーボールが繋いでくれるご縁は計り知れません！」
お笑いタレントの平野ノラが25日、オフィシャルブログを更新。バレーボールロケで感じた“縁”についてつづった。
小学生からバレーボールを始め、学生時代は強豪校でキャプテンを務めていた平野。その経験を生かして、これまでバレーボールに関する様々なイベントや番組に出演している。
この日、「バレーボールのご縁」と題してブログを更新。「バレーボールロケ」と切り出し「素晴らしい選手との撮影 平野幸せです！」と喜びを報告するとともに、体育館でストレッチをする撮影オフショットも公開。
さらに「どこへ行ってもバレー界隈の東金町ビーバーズの繋がりは深いです」といい、自身が所属していた“東金町ビーバーズ”時代の縁について「ビーバーズ時代のコーチの娘さんがいらっしゃるチームへ行きました」と明かし「いつかお会いできますように」と再会を願った。
最後に「バレーボールが繋いでくれるご縁は計り知れません！！ ありがとうございます！」と競技を通じて広がる人とのつながりに感謝し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「運動神経いいみたい」「何処で誰と会うかわかりませんね」「人との出会いは大切に」「パックしてお肌潤っていきましょう！！」「バレーボールは楽しい」などの声が寄せられている。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚し、2021年３月に長女を出産。ブログでは、子育ての様子や仕事の裏側を“バブリー”な感性で発信し、幅広い世代から支持を集めている。
