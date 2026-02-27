【「サラサグランド」新軸色】 3月19日 発売 価格：1,650円

（左から）アッシュブラウン、クラウドグレー、チャコールグレー、ディープブルー

ゼブラは、ジェルボールペン「SARASA」シリーズの金属軸ボールペン「サラサグランド」より、ビジネスシーンの持ち物や服装に調和する新しい軸色を3月19日より全国の文具取扱店で発売する。価格は1,650円。

近年、働き方やライフスタイルの変化に伴いボールペンに対する価値観も変化しており、機能性やデザインにこだわった“自分に合った1本”を選ぶ傾向がある。その結果ｓ、筆記具の単価は上昇傾向にある。ジェルボールペン「SARASA」シリーズでも、金属軸を採用した1,000円以上の「サラサグランド」が累計250万本以上を販売するなど好調に推移している。

そんな消費者からの声に応えて、自分の持ち物や服装に調和する落ち着いた色合いの新しい軸色として、アッシュブラウン、クラウドグレー、チャコールグレー、ディープブルーの4色が追加された。ボール径は0.5mm、インク色はすべて黒となっている。

グリップとノックには三価クロムメッキ加工を施し、深みのあるシルバー色に仕上がっている。金属製のクリップは、可動式のバインダークリップとなっており、洋服の胸ポケットや手帳など厚手のものに挟んで持ち歩くことができる。替芯はサラサクリップと同じものを使えるので、インクを使い切っても繰り返し使うことができる。

